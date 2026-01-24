Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren yasal düzenleme, 2025 yılının son günlerinde Meclis'ten geçmişti. Yeni yılla beraber Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamayı yürülüğe koydu. Artık emekli maaşı, malullük aylığı ya da dul-yetim parası alan vatandaşların kuruma borcu varsa, maaşları bankaya yatmadan önce tırpanlanacak.

MAAŞIN YÜZDE 25'İNE BLOKE

Öte yandan SGK, borcunu tahsil etmek için maaşın yüzde 25'ine kadar kesinti sağlayabilecek.

Yaşanan bu olay, özellikle düşük hisse oranıyla maaş alanları etkileyecek. Örnek verecek olursak, babasından kalan maaşın yüzde 25'lik hissesini alan ve eline 5 bin lira geçen bir yetimin, borcu varsa maaşından bin 250 lira kesinti yapılacak. Geriye kalan 3 bin 750 lira ile ayın sonunu getirmesi gerekecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA KESİLECEK

Kendi emekli maaşını alan ve borcu bulunan vatandaşlar da bu durumdan etkilenecek. En düşük emekli maaşı olan 20 bin liranın (güncel taban aylık varsayımıyla) dörtte biri, yani 5 bin lirası borca kesilebilecek. Vatandaşın eline geçecek net miktar 15 bin liraya kadar düşebilecek.