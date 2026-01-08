Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Ülke TV’de emekli maaşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"EMEKLİ MAAŞI İLE İLGİLİ ORTAK BİR NETİCEYE ULAŞILDI"

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı yapılacak zam oranına çevrilmişken Bakan Işıkhan, konuya ilişkin toplantıda ortak bir neticeye ulaşıldığını vurguladı.

Emekli aylıklarının artışını karara bağlamadan önce Bakanlık olarak etki analizi ve değerlendirmeler yaptıklarının da altını çizen Işıkhan, bütçe kaynaklarına yansımanın ve kaç kişinin etkileneceğinin hesaplandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ortak bir neticeye ulaşıldığını vurgulayan Işıkhan "Ancak burada nihai karar Meclisimizindir. Bunun altını özellikle çizmek isterim" dedi.