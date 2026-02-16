'Emekli maaşına zam çalışması var' 'Erdoğan SGK'ya talimat verdi iddiası' AKP'li Emin Şirin açıkladı

TBMM 22. Dönem AKP Milletvekili Emin Şirin, Halk TV canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
AKP'nin ilk dönem milletvekillerinden Emin Şirin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, erken seçim hazırlığı için en düşük emekli aylığına zam yapılabilme durumuna bakılması için SGK'ya çalışma talimatı gittiğini iddia etti.Derleyen: Baran Yalçın
Şirin, AKP’nin erken seçim hazırlıkları yaptığını iddia ederek, emekli zammı için SGK'ya verilmiş bir çalışma talimatı olduğunu ve Temmuz ayında çok yüklü bir zam yapılmasının beklendiğini öne sürdü.
"SGK'YA VERİLMİŞ ÇALIŞMA TALİMATI VAR"
"Erken seçim hazırlığı var mı?" sorusuna yanıt veren Şirin, "Öyle hazırlıkları duyuyoruz, evet. Yani SGK'ya verilmiş bir şey var, çalışma talimatı var. Bu çalışma talimatında bu Temmuz ayında çok yüklü bir zam yapılması..." dedi.
Şirin, “Mesela asgari emekli maaşının 40 bin liraya çıkarılması gibi böyle fantastik bir çalışma yaptırılıyor. Bu çalışmanın sonucunda iktidar böyle bir şeyi deneyebilir. Çeşitli sebepleri olabilir bunun. Ondan sonra da Ekim ayında bir seçim gibi birtakım laflar var. Bunlar hipotezlerden bir tanesi. Tabii bunların hepsine karar verecek olan Tayyip Erdoğan” dedi.
“SGK'ya çalışma talimatı verilmiş bir yaptırım. 'Bakalım' diye” diyen Şirin, “Bunların hiçbiri 'karar verildi de seçim olacak' manasına gelmiyor. Ben de aynı kanaatteyim. Tayyip beyin çalışma tarzı. 'Bir bakın bakalım' diye hazırlıklara bakacak” dedi.