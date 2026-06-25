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-Emekli Temmuz zammını almadan parası eridi. 6 aylık enflasyon farkı olarka yüzde 18'lik bir artış beklenen emekli maaşları, geçinmek için yeteriz kalıyor. Kira, faturalar, geçim derdi derken; emekli 3 Temmuz'da sokağa çıkıyor.

KEPÇEYLE ALIP KAŞIKLA VERİYORLAR

İktidar kanadından Temmuz zammı için ses çıkmazken 5 aylık enflasyon verileriyle memur, memur emeklisi, SSK ve BAĞ-KUR emekçilerinin alacağı zam oranı şekillenmeye başladı. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yaklaşık yüzde 18, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 14-15 arası zam yapılacağı ön görülüyor. Tüm Emeklilerin Sendikası, yapılacak zam oranını TÜİK’in enflasyonuna inanmadıklarını belirterek reddederken yüzde 18’lik, yaklaşık 3 bin 500 TL’ye tekabül eden zammın Ocak ayından bu yana enflasyon karşısında eriyen ücretlerin dahi yerini dolduramayacağını söyledi.



BU ZAMMIN KARŞILIĞI YOK

TÜİK’in açıkladığı verilere göre artan enflasyonla birlikte emekçilerin cebinden binlerce lira gitti. Yılın ilk 5 ayında ara zam yapılmayacak olan 28 bin 75 TL olan asgari ücret 4 bin 663 TL, en düşük 20 bin TL olan emekli aylığı da yaklaşık 3 bin 322 TL, memur maaşlarından ise 11 bin 400 TL eridi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin, yapılacak yüzde 18’lik zammın henüz açıklanmadan artan gıda, barınma ve enerji giderleri karşısında bir anlamı olmadığını belirterek yapılacak zammın sokakta karşılığı olmadığını belirtti. Gıda enflasyonu 32,62’ken Nisan ayında elektrik ve gaza gelen yüzde 25’lik zammın ardından Enerji Yönetimi Temmuz ayından sonra yüzde 50’lik zam geleceği açıkladı. Emekliler yüzde 18’lik zam yapılacağı varsayıldığı vakitte yılın geri kalan 6 ayı yaklaşık 23 bin 500 TL’lik aylıklarıyla sefalet yaşayacak.

YOKSULLUĞUN YARISI OLMALI

Abidin, Temmuz zammının, gelecek olan maliyet artışlarını bile karşılamadığını belirterek şöyle devam etti: “Emeklinin 2026 yılının ilk 6 ayındaki hak kayıpları, ikinci 6 ay için yapılacak zamla telafi edilemez. Hayat pahalılığı emekliyi çok daha zor durumda bırakacak. Tüm demokratik mekanizmaları devreye sokup, emeklilerin yaşadığı bu açlığı ve yoksulluğu kamuoyuyla paylaşacağız, parlamentoya baskı yapacağız. Bizim mücadele etmekten başka şansımız yok.”

DİSK Emekli-Sen ve diğer emekli sendikalarıyla Emekliler Platformu oluşturulduğunu duyuran Abidin, “17 milyon SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin talebi, yeni yapılacak zamla birlikte aylıkların en az 118 bin lira olan yoksulluk sınırının yarısıdır” dedi. Abidin, Emekliler Platformu birleşik bir mücadele hattı kurduklarını ve 3 Temmuz itibarıyla emeklilerin talepleri doğrultusunda alanlarda 'yaşanabilecek ücret' için mücadele vereceklerini söyledi.