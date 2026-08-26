Emekli maaşı eksik yatabilir: ATM'de milyonlarca emeklinin bilmediği 4 detay

Gidilen bir hastane muayenesi, devlet hastanesi farkı veya eczaneden alınan ilacın katılım payı o ay değil, genellikle 1 veya 2 ay sonraki emekli maaşından düşülür. Bu gecikme, bankamatiğe giden emeklinin "Bu ay hiç doktora gitmedim, maaşım neden kesildi?" diyerek şaşırmasına yol açar.