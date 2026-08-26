Ortak ATM komisyonlarından, SGK sağlık kesintilerine ve 1 Ocak 2026'da yürürlüğe giren yeni prim borcu düzenlemesine kadar, emekli maaşlarının bankamatikten eksik çıkmasına neden olan 4 temel sebebi sizin için derledik.
Emekli maaşı eksik yatabilir: ATM'de milyonlarca emeklinin bilmediği 4 detay
Milyonlarca emekli, maaşını çekmek için gittiği ATM'lerde hesabındaki paranın beklediğinden daha az olduğunu görünce büyük şok yaşıyor. Kimi vatandaş durumu "Banka eksik para verdi" veya "Maaşım eksik yattı" sanarak şubelere koşarken, uzmanlar maaşı eriten görünmez detaylara dikkat çekiyor.Süleyman Çay
Emeklilerin büyük bir kısmı, kendi bankasının şubesi veya bankamatiği uzak olduğu için mahallesindeki diğer bankalara ait "Ortak ATM"leri kullanıyor.
Ancak kendi bankasıyla ücretsiz anlaşması olmayan bir ATM'den para çekildiğinde hesaptan anında bir işlem ücreti kesiliyor.
2026 yılı bankacılık verilerine göre, standart ortak ATM komisyon oranları işlem başına ortalama "1,15 TL sabit ücret + çekilen tutarın yüzde 1,15'i + BSMV" şeklinde uygulanıyor. Örneğin, 15.000 TL emekli maaşını farklı bir banka ATM'sinden tek seferde çeken bir emekliden yaklaşık 180-200 TL arasında bir komisyon tahsil ediliyor. Bu tutar hesaptan anında düştüğü için ATM size maaşınızı eksik veriyor.
NOT: Kamu bankaları müşterileri TAM projesi kapsamındaki Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, PTT gibi ATM'lerden işlemlerini ücretsiz yapabilmektedir.
Emeklilerin en çok gözden kaçırdığı nokta SGK sağlık kesintileri. Çalışanlar doktor muayene ücretini nakit öderken, devlet emeklilerin bu borçlarını doğrudan aylıklarından tahsil ediliyor.
Gidilen bir hastane muayenesi, devlet hastanesi farkı veya eczaneden alınan ilacın katılım payı o ay değil, genellikle 1 veya 2 ay sonraki emekli maaşından düşülür. Bu gecikme, bankamatiğe giden emeklinin "Bu ay hiç doktora gitmedim, maaşım neden kesildi?" diyerek şaşırmasına yol açar.
Maaşları düşüren en güncel yasal adım ise yakın zamanda atıldı. 1 Ocak 2026 tarihinde uygulamaya giren yeni düzenleme ile birlikte, geçmiş dönemden BAĞ-KUR veya GSS (Genel Sağlık Sigortası) prim borcu bulunan emeklilerin maaşlarından yasal kesinti yapılmaya başlandı.
Kanun, geçmiş borçlar için SGK'ya maaşın yüzde 25'ine kadar kesinti yapma yetkisi verse de kurum yayımladığı genelge ile şimdilik bu oranı maaşın yüzde 10'u ile sınırlandırmış durumda.
Üstelik bu kesintiler şartları sağlıyorsa dul ve yetim aylıklarından da yapılabiliyor. Geçmişte kalan sağlık prim borçları, maaşın eksik yatmasının en yeni sebeplerinden biri.
Bir diğer önemli konu ise banka kredileridir. Tüketiciler sık sık "Emekli maaşına haciz konulamaz" kuralına güvense de, 2025 yılında Yargıtay tarafından verilen kritik bir İçtihadı Birleştirme Kararı durumu netleştirmişti.
Eğer emekli bankadan kredi çekerken sözleşmedeki "maaşımdan otomatik tahsilat yapılabilir" maddesine onay verdiyse, icra dairesine gerek kalmadan banka maaş yatar yatmaz kredi taksitini doğrudan hesaptan kesebiliyor. ATM'ye giden vatandaş sadece taksitten arta kalan cüzi miktarı çekebiliyor.
Uzmanlar, eksik maaş aldığını düşünen emeklilerin doğrudan banka personeliyle tartışmak yerine resmi kaynaklardan sorgulama yapması gerektiğini belirtiyor:
turkiye.gov.tr adresine girip, arama çubuğuna "4A/4B/4C Emekli Aylık Bilgisi" yazın. Açılan ekrandaki "Kesintiler" sekmesinden ilaca, muayeneye veya icraya ne kadar kesinti yapıldığını kuruşu kuruşuna görebilirsiniz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi olan ALO 170'i 7/24 arayarak eksik yatan tutarın devlet kaynaklı bir kesinti olup olmadığını uzman personelden öğrenebilirsiniz.