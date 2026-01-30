Milyonlarca emeklinin merakla beklediği en düşük emekli aylığı yüzde 12,19’luk zam oranına göre en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL’ye gelmişti. Ancak yapılan zam oranı 30 bin TL olan açlık sınırının çok altında kalmıştı.

AYM'YE TAŞINDI

Açlık sınırı altında mücadele eden emeklilere ise iktidar yeni bir düzenleme ile en düşük emekli aylığı 20 bin TL’ye çıkardı. Bu ise geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ancak yapılan zammın yetersizliğine ise CHP'den tepki sesleri yükseliyor. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren kanunun iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvuru yaptıklarını duyurdu.

CHP'DEN 24 SAAT MECLİS'TE NÖBETE DEVAM

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve Günaydın Meclis'te basın toplantısı gerçekleştirdi. En düşük emekli aylığının rtırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyleyen Günaydın, milyonlarca emekliyi ilgilendiren kanun teklifinin yasalaşmaması için hem TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda hem de Genel Kurul aşamasında sonuna kadar direndiklerini söyledi.

CHP'li milletvekilleri olarak iki hafta boyunca 24 saat Meclis'te nöbet tutarak konuyu ülke gündeminden düşürmemeye çalıştıklarını söyledi.