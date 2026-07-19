Türkiye'de milyonlarca emeklinin geçim mücadelesi her geçen gün daha da derinleşiyor. Son verilere göre, ülkede ortalama emekli maaşı 27 bin 500 lira seviyesinde kalırken, bu miktar bir aylık geçim yerine ancak iki günlük temel giderleri karşılamaya yetiyor.

Sözcü’de Deniz Ayhan’ın haberine göre; CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu da emeklilerin karşı karşıya kaldığı bu ağır ekonomik tabloyu gözler önüne sermek amacıyla çarpıcı bir "emekli takvimi" hazırladı.

MAAŞTAN ÜÇ GÜN SONRA SADECE 1088 TL KALIYOR

Hazırlanan bu takvime göre, maaşını alan bir emekli ilk gününü ortalama 24 bin 179 lira tutan ev kirasını ödeyerek geçiriyor. İkinci günde ise su, doğalgaz ve telefon gibi zorunlu faturalara toplam 2 bin 233 lira ödeme yapılıyor. Böylece ilk iki günde gerçekleştirilen zorunlu harcamaların ardından emeklinin cebinde yalnızca 1088 lira kalıyor ve milyonlarca kişinin ayın geri kalan 28 gününü bu yetersiz parayla geçirmesi bekleniyor.

DÖRDÜNCÜ GÜN ÇARŞI PAZARA NASIL ÇIKACAK?

En düşük emekli aylığı alanların durumunun çok daha vahim olduğunu vurgulayan Bakırlıoğlu, yapılan son düzenlemeyle en düşük emekli maaşının yüzde 17,7’lik bir artışla 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseldiğini belirtti. Türkiye'de açlık sınırının 36 bin liraya ulaştığına dikkat çeken Bakıroğlu, yeni belirlenen en düşük emekli maaşının bu sınırın sadece yüzde 65'ine denk geldiğini ifade etti. 2026 yılı içinde 24 bin 500 lira civarında seyreden ortalama emekli aylığının, 4-A ve 4-B kapsamındaki emeklilere yapılan yüzde 17,7 ve yüzde 13,8'lik zamlarla ancak 27 bin 500 liraya çıkabildiğini söyleyen Bakırlıoğlu, kira ve faturalar ödendikten sonra üçüncü güne hiçbir şey kalmadığını, emeklinin dördüncü gün ise çarşıya pazara nasıl çıkacağını kara kara düşünmeye başladığını dile getirdi.

“BİR KEDİ KADAR KIYMETİMİZ YOK MU?”

Manisa'da bir emeklinin geçim isyanını da aktaran Bakırlıoğlu, vatandaşın "Evinde kedi besleyenler bile hayvanına bundan fazla masraf yapıyor. Bir kedi kadar kıymetimiz yok mu?" sözleriyle durumun vehametini özetlediğini belirtti. İktidarın uyguladığı politikalarla emeklileri yoksullukta eşitlediğini savunan CHP'li vekil, daha önce en düşük maaşı alanların sayısının 4,9 milyon olduğunu, ancak son düzenlemeyle bu sayının 5,1 milyona ulaştığını kaydetti. Bakırlıoğlu, Türkiye'deki toplam 17 milyon emeklinin 5 milyon 100 bininin bu en alt sınırdan maaş almak zorunda bırakıldığının altını çizdi.