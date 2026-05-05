2026 yılının ilk dört ayında gerçekleşen enflasyon, yıl başında yapılan maaş zamlarını henüz Temmuz gelmeden silip süpürdü. TÜİK verilerine göre yüzde 14,64 olarak gerçekleşen kümülatif enflasyon, en düşük emekli aylığından asgari ücrete kadar tüm kesimlerin cebini yaktı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 17 BİN LİRAYA GERİLEDİ

Sözcü’den Erdoğan Suzer’in haberine göre; yıl başında hazine desteğiyle 20 bin TL’ye tamamlanan en düşük emekli aylığı, kağıt üzerinde aynı kalsa da alım gücü bakımından büyük bir kayba uğradı. TÜİK verilerine göre; en düşük emekli aylığının reel değeri 4 ayda 2 bin 554 lira eriyerek 17 bin 446 TL’ye düştü.ENAG verilerine göre; Bağımsız enflasyon ölçümlerine göre ise alım gücü daha da sert düşerek 16 bin 899 TL seviyesine kadar geriledi.

ASGARİ ÜCRET VE MEMUR MAAŞLARINDA BÜYÜK KAYIP

Sadece emekliler değil, çalışanlar da yüksek enflasyonun pençesinde. Yıl başında 28 bin 75 liraya çıkarılan asgari ücret, TÜİK enflasyonuyla 3 bin 585 lira değer kaybederek 24 bin 490 TL seviyesine indi. ENAG hesabına göre ise asgari ücretlinin kaybı 5 bin lirayı aşmış durumda.

Memur maaşlarındaki erime ise rakamsal olarak daha çarpıcı. Yıl başında 58 bin 305 lira olan en düşük memur maaşı, alım gücü bazında 7 bin 446 lira eriyerek 50 bin 859 TL’ye kadar düştü.

MEMUR VE EMEKLİ ŞİMDİDEN ALACAKLI

Ocak ayında yüzde 11 toplu sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı şimdiden kesinleşti. 4 aylık enflasyonun toplu sözleşme oranını aşmasıyla birlikte, memurlar Temmuz ayı öncesinde yüzde 3,28 oranında enflasyon farkı alacaklısı konumuna geldi.

Vatandaşın gözü şimdi, eriyen alım gücünü telafi etmesi beklenen Temmuz ayı zam oranlarına çevrilmiş durumda.