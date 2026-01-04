Geçim derdinde olan vatandaşlar 28 bin 75 TL olarak açıklanan asgari ücret sebebiyle isyanda. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL olan ülkemizde vatandaşlar yetkililere 'çözüm odaklı' ekonomi politikaları bulmaları için seslenmeye devam ediyor. Emekli aylıkları her yılın ocak ve temmuz aylarında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre güncelleniyor. Emekliye yapılacak zam oranları yarın (pazartesi) açıklanacak enflasyon ile ortaya çıkacak. Tahminler son 6 aylık enflasyon oranı yüzde 12-13 civarında çıkacak. Oranlar netleştikten sonra SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine bu oranlarda bir zam yapılacak.

REFAH PAYI İHTİMALİ ZAYIF

Türkiye gazetesi'nin haberine göre, AKP kulislerine göre emekli maaşlarında refah payı eklenmeyecek. Kulislere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sürpriz yaparak emekli maaşına ek bir zam yapabilir.

KÖK MAAŞLARA DÜZENLEME

Altı aylık enflasyonun yüzde 12 olması durumunda şu anda 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 900 liraya, yüzde 13'e çıkarsa 19 bin 75 liraya yükselecek. Kök maaşı bu rakamların altında kalan emekliler için aradaki farkın tamamlanması için Meclis'te yeniden yasal düzenleme yapılacak.

4 MİLYON EMEKLİ ‘EN DÜŞÜK’ KATEGORİDE

Şu anda 4 milyona yakın emekli ‘en düşük emekli maaşı’ kategorisinde. Yasal düzenleme yapılmazsa kök maaşı düşük olan milyonlarca emekli hiç zam almadan yaşam mücadelesine devam edecek. Geçen yıl ocak ayında en düşük emekli aylığı yüzde 15,75 oranında yükseltilerek 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 zam ile 16.881 TL’ye yükseltilmişti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı uygulanacak. Memur ve emeklilerinin maaşlarına da açıklanacak enflasyon rakamlarından sonra yüzde 18-19 arasında zam gelecek.