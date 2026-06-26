Emekli maaş zammı öncesi promosyon yarışı kızıştı: İşte en yüksek veren banka

Aylık net geliri 10.000 TL ile 14.999 TL arasında olan emeklilere koşulsuz olarak 10.000 TL temel promosyon sunuluyor. Ek taahhütnameyi takip eden 60 gün içinde iki yeni otomatik fatura talimatı verenlere ve asıl bireysel kredi kartıyla toplamda 1.000 TL harcama yapanlara, her bir şart için ayrı ayrı 3.000 TL olmak üzere toplam 6.000 TL ek ödül veriliyor. (Not: 10.000 TL - 14.499 TL arası ile 14.500 TL - 14.999 TL arasındaki ek ödül kırılımı banka metninde ayrıntılandırılmamıştır.)