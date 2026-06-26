Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun altında ezilen emekliler, aldıkları 20 bin lira emekli maaşı ile adeta nefes almaya çalışıyor.
Emekli maaş zammı öncesi promosyon yarışı kızıştı: İşte en yüksek veren banka
Bankalar, emekli maaş zammı öncesi temmuz ayına girerken promosyon tutarlarını güncelledi. İşte en yüksek veren banka...Kaynak: Haber Merkezi
Emekli vatandaşlar, aldıkları maaşın kendilerine yetmemesinden ötürü, bankaların vereceği promosyon miktarlarını yakından takip ediyor.
Her ay bankalar tarafından yenilenen promosyon tutarı, emeklinin cebine 3 kuruş fazla girmesini sağlıyor.
Öte yandan Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, kamu ve özel bankaların tamamı promosyon kampanyalarını güncelleyerek farklı tutarlarda seçenekler sunmaya başladı.
Yeni dönemde bankaların emeklilere ödediği toplam promosyon tutarları, tercih edilen bankaya ve ek koşullara göre 5 bin Türk lirasından başlayıp 30 bin Türk lirasına kadar yükseliyor.
İşte Temmuz 2026 itibarıyla üç büyük özel bankanın güncel emekli maaş promosyon paketleri ve ödeme şartları:
İŞ BANKASI: 25.000 TL’YE VARAN PROMOSYON PAKETİ
İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan, ilk maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut durumda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını bankadan alan müşterilerine yönelik yeni kampanyasını duyurdu.
Banka tarafından yapılan açıklamaya göre sunulan avantajlar şunlardır:
Maaş taşıma ve alma taahhüdü karşılığında 15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sağlanıyor.
Belirlenen şartların yerine getirilmesiyle birlikte 10.000 TL’ye varan ek promosyon imkanı sunuluyor.
Maaşını taşıyan emeklilere Maximum Kart'ı yıllık kart ücreti ödemeden kullanma hakkı tanınıyor.
Diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekim ve ücretsiz para transferi (EFT/Havale) kolaylığı getiriliyor.
Emekli müşteriler için indirimli faiz oranlarına sahip Ek Hesap ve benzeri özel ayrıcalıklar paket kapsamında yer alıyor.
DENİZBANK: TOPLAM ÖDEME 30.000 TL'YE ÇIKARILDI
DenizBank, Temmuz ayı itibarıyla emeklilere sunduğu toplam promosyon tutarını güncelleyerek üst sınırı 30.000 TL olarak belirledi. Bankanın kampanya şartlarına dair yaptığı açıklamada şu detaylar paylaşıldı:
Maaş tutarına göre 12.000 TL'ye varan bir temel nakit promosyon ödeniyor.
Bu nakit promosyona ilave olarak, DenizBank bünyesinde yeni hesap açan ve 3 yıl boyunca maaşını bu hesaptan alacağına dair söz veren emekliler ek fırsatlardan yararlanabiliyor.
Kredili Mevduat Hesabı (KMH) açtıran, 2 adet Otomatik Fatura Ödeme Talimatı veren ve bankanın aktif kredi kartını kullanan emeklilere, aldıkları maaş tutarıyla doğru orantılı olarak 18.000 TL'ye varan ek promosyon hakkı sunuluyor.
YAPI KREDİ: KADEMELİ MAAŞ DAĞILIMIYLA 30.000 TL FIRSATI
Yapı Kredi Bankası, Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması durumunda herhangi bir ek koşul aramaksızın net maaş gelirine göre temel nakit ödemesi yapıyor. Ek Ödül Taahhütnamesi kapsamında sunulan fatura ve kredi kartı harcama şartlarının yerine getirilmesiyle birlikte toplam nakit desteği 30.000 TL'ye ulaşıyor.
Bankanın net maaş tutarlarına göre belirlediği kademeli ödeme planı ve ek ödül şartları şu şekildedir:
Aylık net geliri 9.999 TL'ye kadar olan emeklilere herhangi bir ek şart aranmaksızın 6.250 TL temel promosyon ödeniyor. Bu gruptaki emekliler, Ek Ödül Taahhütnamesi imzalandıktan sonraki 60 gün içinde iki yeni otomatik fatura talimatı verirse 2.000 TL, asıl bireysel kredi kartlarıyla toplamda 1.000 TL harcama yaparsa 2.000 TL daha ek nakit ödül kazanıyor.
Aylık net geliri 10.000 TL ile 14.999 TL arasında olan emeklilere koşulsuz olarak 10.000 TL temel promosyon sunuluyor. Ek taahhütnameyi takip eden 60 gün içinde iki yeni otomatik fatura talimatı verenlere ve asıl bireysel kredi kartıyla toplamda 1.000 TL harcama yapanlara, her bir şart için ayrı ayrı 3.000 TL olmak üzere toplam 6.000 TL ek ödül veriliyor. (Not: 10.000 TL - 14.499 TL arası ile 14.500 TL - 14.999 TL arasındaki ek ödül kırılımı banka metninde ayrıntılandırılmamıştır.)
Aylık net geliri 15.000 TL ile 19.999 TL arasında olan emeklilere ek koşulsuz 12.500 TL temel promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor. Belirlenen 60 günlük süre içerisinde iki yeni otomatik fatura talimatı verilmesi durumunda 4.000 TL, bireysel asıl kredi kartıyla toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda ise yine 4.000 TL ek nakit ödül hakkı sağlanıyor.
Aylık net geliri 20.000 TL ve üzerinde olan emeklilere ise hiçbir ek şart aranmadan 15.000 TL temel promosyon aktarılıyor. Taahhütname imzalandıktan sonraki 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı veren emekliler 5.000 TL, asıl bireysel kredi kartlarıyla toplamda 1.000 TL harcama yapan emekliler de 5.000 TL daha ek nakit ödül alarak toplamda 25.000 TL'ye ulaşabiliyor.
Bankanın ek ödüllere ilişkin paylaştığı diğer önemli detaylara göre; ek kartlar ve sanal kartlar üzerinden yapılan harcamalar 1.000 TL'lik kart harcaması şartına dahil edilmiyor.