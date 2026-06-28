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Temmuz ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin gözü kulağı maaşlara yapılacak zam oranına çevrildi. Zam hesaplamaları sürerken, ek bir artış anlamına gelen "refah payı" ile ilgili kritik bir iddia gündeme geldi.

GÖZLER 3 TEMMUZ'DAKİ TÜİK VERİSİNDE

Emekli maaşlarına yansıyacak olan Temmuz zammı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netlik kazanacak. İlk 6 aylık enflasyon verisinin ortaya çıkmasıyla birlikte zam tablosu da kesinleşmiş olacak.

TABAN AYLIĞIN ARTMASI İÇİN MECLİS KARARI ŞART

Son yapılan yasal düzenleme ile 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla SSK ve Bağ-Kur'lular için en düşük emekli maaşı 20 bin TL olarak belirlenmişti. Bu taban aylığın Temmuz ayında yeniden artırılabilmesi için doğrudan Meclis'te yeni bir kanuni düzenleme yapılması gerekiyor.

ZAMDA HANGİ ORAN BAZ ALINACAK?

AK Parti kulislerinden yansıyan bilgilere göre; SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranlarındaki farklılıklar masaya yatırılacak. En düşük emekli aylığı belirlenirken genellikle memur emeklisine yapılan zam oranı ölçü alınsa da yetkililer, hangi oran daha yüksek çıkarsa o rakamın esas alınacağını belirtiyor.

REFAH PAYI BEKLENTİSİ SUYA DÜŞTÜ

Sürecin en çok merak edilen sorusu olan "Enflasyon farkının üzerine refah payı eklenecek mi?" sorusuna ise Ankara kulislerinden olumsuz yanıt geldi. Konuyla ilgili ulaşılan son bilgileri aktaran CNN Türk muhabiri Melike Görür Demirkıran, Temmuz ayında maaşlara yalnızca enflasyon oranında bir artış yapılacağını belirterek, "Edinilen bilgilere göre emekli maaşlarına refah payı eklenmesi beklenmiyor" ifadelerini kullandı.