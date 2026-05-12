Emekli maaş promosyonu yarışı alev aldı: Bir banka kesenin ağzını sonuna kadar açtı
Emekliler için banka promosyonlarında yarış hız kazandı. Mayıs 2026 itibarıyla kampanyalarda, ek avantajlar dikkat çekiyor. Toplam promosyon avantajı 82 bin TL’yi aştı.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Güncellenen rakamlarla birlikte, sadece nakit promosyonlar değil; ek ödüller, faizsiz krediler ve fatura destekleriyle toplam fayda 82 bin TL barajını aşmış durumda.
Akbank, sektörün en kapsamlı paketini sunuyor.
Nakit Promosyon: 20.000 TL’ye kadar.
Sıfır Faizli Kredi: 50.000 TL (6 ay vadeli).
Ek Ödüller: Fatura talimatları için 2.500 TL, emekli yakını daveti için 10.000 TL’ye varan kazanç.
Maaş Aralıkları: 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 20.000 TL nakit ödeme.
Türkiye Finans: 27.000 TL nakit ve bonus, artı 5.000 TL yakın daveti ödülüyle toplam 32.000 TL.
Kuveyt Türk: Maaşı 20.000 TL ve üzeri olanlara toplamda 27.500 TL’ye varan avantaj sağlıyor.
DenizBank: 12.000 TL standart promosyona ek olarak; KMH kullanımı ve otomatik fatura şartıyla toplamda 27.000 TL ödeme yapıyor.
Şekerbank: Maaş aralığına göre değişen oranlarda, ek kullanım avantajlarıyla birlikte 27.500 TL'ye kadar çıkıyor.
İş Bankası: 15.000 TL ana promosyon ve 10.000 TL ek avantajla toplam 25.000 TL. Ayrıca ücretsiz ATM kullanımı ve EFT/havale ayrıcalıkları mevcut.
Garanti BBVA: 15.000 TL nakit ödemeye ek olarak; kredi kartı harcaması, sigorta ve avans hesap kullanımıyla toplamda 25.000 TL kazandırıyor.
QNB: 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara net 20.000 TL nakit promosyon sunuyor.
TEB: 12.000 TL ana ödeme ve ek koşullarla toplam 21.000 TL’lik bir paket hazırladı.
Halkbank ve Ziraat Bankası ödemeler SGK standartlarına göre güncellendi:
Maaş Aralıklarına Göre:
10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Promosyonlardan yararlanmak için 3 yıllık maaş taahhüdü verilmesi gerekiyor. Kampanyalar 31 Mayıs 2026 tarihine kadar geçerli olup, bankalar şartlarda değişiklik yapma hakkına sahip.
Emeklilerin şubeye gitmeden önce mobil bankacılık üzerinden güncel detayları kontrol etmesi öneriliyor.