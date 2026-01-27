TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı'nın teşekkül etmemesi nedeniyle aç-kapa yaptı. En düşük emekli maaşına yapılan düzenlemenin ardından 20 bin TL seviyesine gelmişti. Ancak 3 bin 199 TL'lik farkın ne zaman ödeneceği ise merak konusu olmuştu.

EMEKLİNİN GÖZÜ MECLİS'TEYD İ

Ancak 5 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına ilişkin yasa henüz Resmi Gazete’de yürürlüğe girmedi. Düzenlemenin ise Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi şimdiden bekleniyor. Bu yüzden bu gece ve hafta boyunca emeklinin gözü Meclis ve Resmi Gazete'de olacak.

HAFTAYA ERTELENDİ

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında bugün saat 15.00'de toplanan TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı'nın teşekkül etmemesi nedeniyle aç-kapa yaptı.

"Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden çalışmalarımıza başlayamıyoruz" diyen Başkanvekili Bozdağ, 28 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

TBMM Genel Kurulu’nun, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifini kabul ettiği, kavgalı ve yoğun geçen bir haftanın ardından, bu hafta çalışması beklenmiyor.

TBMM Genel Kurulu’nda 13 Ocak 2026 tarihinde, bu hafta için çalışma kararı alınmıştı. Ancak okulların yarıyıl tatilinde olması nedeniyle Genel Kurul'un yarın ve perşembe günü de aç-kapa yaparak çalışmaması bekleniyor.