Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmışken, emekliler, 4 bin liralık bayram ikramiyesini ne yapacağını düşünüyor. İlk kez 2018 yılında 1000 lira olarak ödenen ikramiyeyle emekli kurban satın alabiliyor, üzerine de para artırabiliyordu. Ancak geride kalan 8 yılda enflasyon tavan yaptı, alım gücü düştü. Emeklinin 4 bin liralık bayram ikramiyesiyle şimdi sadece harçlık verilebiliyor.

CHP'li Aşkın Genç, TBMM'de yaptığı konuşmada yaklaşan bayram öncesinde emeklilere verilen 4 bin liralık ikramiyenin yetersiz olduğunu belirtti, Diyanet’in açıkladığı kurban kesim bedelleriyle karşılaştırma yaptı. “Emekli artık bayram ikramiyesiyle kurban kesmeyi bırakın, 4 kilo kıymayı zor alıyor” dedi.

DAKİKADA 90 EMEKLİ İKRAMİYESİ HARCIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yılın ilk üç ayında 46,4 milyar lira harcadığını belirten Genç, “Diyanet’in bir dakikalık harcaması yaklaşık 90 emeklinin ikramiyesine denk geliyor” ifadelerini kullandı.

Kamu harcamalarındaki önceliklerin yanlış olduğunu savunan Genç, “Faize milyarlar bulan, emekliye geldiğinde 4 bin lirayı reva gören bir anlayış sosyal devletle bağdaşmaz” diyerek ekonomi politikalarını eleştirdi.

4,4 MİLYAR DOLAR FAİZE GİTTİ

CHP’li Aşkın Genç, Türkiye’nin yılın ilk iki ayında dış borçlar için 4,4 milyar dolar faiz ödediğini belirterek, “Bu tablo büyümenin değil, günü kurtarmanın tablosudur” dedi. Genç, bu yükün yalnızca kamuya değil, bankalar ve reel sektöre de yansıdığını vurguladı.