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Kaynak: İHA

Burhaniye ilçesinde ikamet eden 70 yaşındaki emekli Hava Uçak Bakım Kıdemli Başçavuş Mazlum Alamur hayatını kaybetti. Vefatıyla sevenlerini derin üzüntüye boğan Alamur için ilçenin tarihi camilerinden Kocacami'de geniş katılımlı bir cenaze merasimi gerçekleştirildi.

TÜRK BAYRAĞINA SARILI TABUTUNU ASKERLER TAŞIDI

Kocacami'de kılınan cenaze namazının ardından merhum Mazlum Alamur için askeri tören düzenlendi. Protokol üyeleri, askeri erkan ve vatandaşların katıldığı törende, emektar başçavuşun Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında taşındı.

Askeri törenin ardından cenaze nakil aracına konulan Alamur'un naaşı, Geriş Mezarlığı’na getirilerek gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.

SEVENLERİ VE MESLEKTAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Yoğun katılımın gözlendiği cenaze merasiminde Alamur ailesini bu acı gününde dostları ve meslektaşları yalnız bırakmadı. Törene merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) yetkilileri, askeri görevliler ve çok sayıda seveni katılarak aileye taziye dileklerini iletti.