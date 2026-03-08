Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin dikkati TBMM’den çıkacak bayram ikramiyesi haberine çevrilirken AKP cephesinden gelen “yeni bir düzenleme yok” mesajları ikramiyenin emekli bütçesindeki yerini tartışmaya taşıdı.
Emekli ikramiyesinde zam olacak mı? Zam baskısı artıyor
Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyesine zam tartışması büyüyor. AKP’den “yeni düzenleme yok” mesajı gelirken emekliler ikramiyenin en az bir maaş seviyesine çıkarılmasını istiyor. Uzmanlara göre artan tepkiler sonrası hükümetin yeni bir adım atma ihtimali gündemde.Derleyen: Tuğçenur Acar
Ramazan Bayramı öncesinde açıklanması beklenen ikramiye miktarına tepkiler sürüyor. Enflasyon karşısında eriyen maaşların kirayı bile karşılamadığını söyleyen emekliler, ikramiyenin en az bir maaş düzeyinde olması gerektiğini vurguladı.
Türkiye’de yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı dar gelirliyi zorlarken, dikkatler Ramazan Bayramı öncesinde verilecek emekli ikramiyelerine çevrildi. Son olarak 4 bin lira şeklinde ödenen, yeni dönemde ise 5 bin lira olacağı konuşulan ikramiye tutarı,
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında emekli ikramiyesine zam gelip gelmeyeceği yönündeki soruları yanıtladı, AKP Grup Başkanı Güler’in sözlerini değerlendirdi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta AKP Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından bayram ikramiyelerine zam yapılmayacağı yönünde yapılan açıklamayı ele aldı. Elmen, tepkiler sonrası zam konusunda adım atılabileceğini söyledi.
Elmen, "Milyonlarca emekli merak ediyor. Normalde bayram ikramiyesine zam gelir, sadece ne kadar geleceğini konuşuruz. Ama bu sene farklı bir şey oldu. Biz zammı konuşurken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesine zam yapılmasına yönelik bir düzenleme bulunmadığını belirtti. Geçen yıl dört bin lira Ramazan dört bin lira Kurban Bayramı’nda verilmişti. Peki bu açıklamanın yapılma sebebi ne? Ekonomi yönetimi bütçeye ekstra bir yük gelmesin istiyor. Bu yüzden sabit tutmaya çalışıyor olabilirler. Ayrıca sistemi değiştirme durumu da olabilir." ifadelerini kullandı.
Elmen sözlerine şu şekilde devam etti:
"Emekli maaşı düşük olana daha fazla ikramiye gibi bir sistem oluşturulmaya çalışılıyor, ama bu 19 Mart’a yetişmez. Aslında şu an Abdullah Güler’in açıklaması şu anlama geliyor; ‘Benim önüme gelen ekonomi paketi içinde emekli bayram ikramiyesi zammıyla ilgili herhangi bir detay yok’. Bu açıklama yapılınca çok büyük tepki geldi. Konu, Türkiye’deki sosyal devlet mantığını sallayan bir noktaya geldi. Bu açıklamanın üzerine kamuoyu ve emekli baskısı geldiği için adım atılacağını düşünüyorum."