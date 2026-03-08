Emekli ikramiyesinde zam olacak mı? Zam baskısı artıyor

Elmen, "Milyonlarca emekli merak ediyor. Normalde bayram ikramiyesine zam gelir, sadece ne kadar geleceğini konuşuruz. Ama bu sene farklı bir şey oldu. Biz zammı konuşurken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesine zam yapılmasına yönelik bir düzenleme bulunmadığını belirtti. Geçen yıl dört bin lira Ramazan dört bin lira Kurban Bayramı’nda verilmişti. Peki bu açıklamanın yapılma sebebi ne? Ekonomi yönetimi bütçeye ekstra bir yük gelmesin istiyor. Bu yüzden sabit tutmaya çalışıyor olabilirler. Ayrıca sistemi değiştirme durumu da olabilir." ifadelerini kullandı.