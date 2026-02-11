Ramazan ayı yaklaşırken emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılmasına ilişkin düzenlemenin meclise gelmesi bekleniyor. 4 bin TL olan güncel emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete yapılan oranda zam uygulanarak 5 bin TL’ye çıkması belirtiliyor. Uzman isimler alım gücüne bakarak bu miktarın az olduğunu söylüyor.

Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik “AKP, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liradan 5 bin liraya çıkması için hazırlık yapıyormuş... Bu bayram ikramiyesi değil bayram harçlığı olur. AKP 2018’den bu yana emekli bayram ikramiyesini pula döndürdü. 2018’de emekli bayram ikramiyesi (1000 TL) asgari ücretin (1.603 TL) yüzde 62.4’üydü. Bayram ikramiyesi asgari ücrete göre artırılsa 2026’da yaklaşık 17 bin 500 TL olması gerekir. 2018’de emekli bayram ikramiyesi Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH, pasta) yüzde 2.3’üydü. Bayram ikramiyesi ülkenin büyümesine göre artırılsa 2026’da 20 bin 225 TL olması gerekir” dedi.

İstanbul Okmeydanı’nda konuşan emekliler maaş zamlarına ve bayram ikramiyelerine yapılan artışa isyan etti.

'SADAKA GİBİ PARA VERİYORLAR'

Bir emekli, “Saraylarda bol bol harcıyorlar, bizlere sadaka gibi para veriyorlar” derken,5 bin liralık ikramiyeyi yetersiz bulduğunu belirten bir diğer emekli de, “Vicdanlarına bıraktım artık. Çıksınlar alışverişe, ne alıp ne alamadığımızı görsünler” dedi. 1.5 kilogram domates, 1 kilogram salatalık, 7 adet limon ve yarım kilo bibere 500 lira verdiğini aktaran bir emekli bin liralık artış için, “Ne yeterli olacak. Verdiği o 5 bin cebimize gelene kadar, gelen zamlar götürüyor. Maalesef çok akıllı davranıyorlar; maaşlar zamlanacağı gün (enflasyonu) düşürüyorlar, ertesi gün kaldırıyorlar. Götürüyorlar işi” şeklinde konuştu. Bir diğer emekli ise, “Hiçbir şey yeterli değil. Yaptıkları zam da yeterli değil. Ben bu devlete 20 yıl hizmet verdim, kamudan emekliyim. Pazardan alışveriş yapmadan çıkıyorum” dedi.

'ALAY EDİYORLAR'

Emekliler şöyle konuştu:

“Kendilerine bol bol harcarken, bize şöyle 3 kuruş... Niye onlar belirliyorlar anlayamadık bu parayı da. Alay ediyorlar hepimizle. Çok acı. İyi olacak ama. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Onlar şimdi kendileri belirledik zannediyorlar ama bu ülkeyi onlara hiç kimse bırakmayacak, bu yanlış yapanlara”

“Dilenciye versinler; kendileri harcasınlar o parayı... Kendileri yiyorlar yiyorlar, para yok diyorlar. Artık kimse inanmıyor. Türkiye bitiyor artık, bitti. Köprüleri de satsın, onu da yesin. Arazileri sattılar sattılar. Avrupa gelsin İstanbul’u fethetsin, parayla. İsrail gibi. (Filistin) sattı, ne oldu? Aynı şey bizim başımıza gelecek. Çok karamsarım”

"Hiçbir şey yeterli değil. Yaptıkları zam da yeterli değil. Geçinemiyoruz. Biz bir şey bilmiyoruz, bilenlerin yönettiği bir ülkede biz bu haldeyiz. Ben bu devlete 20 yıl hizmet verdim, kamudan emekliyim. Pazardan alışveriş yapmadan çıkıyorum. Emekli maaşım bana yetmiyor. Çocuklarıma harçlık veremiyorum. Karnımı doyuramıyorum. Sağlığım bozuk, özellere gidemiyorum; hastanede randevu bulamıyorum. Sistem çökmüş durumda, her yönüyle.”

“Ramazan gelmeden etiketler değişti her şeyde. Alım gücü yok. Yüzde yüz (artış) da yapsa başa çıkamayız bu etiketlerle. Yazık insanlarımıza. Alım gücü tamamen bitti gitti. Hayat, geçim zor. Emekli insanlar ölsün diye bekliyorlar”

“Çok bile. Bir millet layık olduğu düzenle yönetilir. Biz buna layıkız. Başka bir ülkede olsa şu durumda yüzde 30-35 iktidara oy kalır mı? Böyle şey mi olur?”

“Allah yardım etsin bu vatandaşa. Saraylarda bol bol harcıyorlar, bizlere sadaka gibi para veriyorlar”

“Kıt kanaat geçiniyoruz ne yapalım. Maaşa bir zam veriyor, bunlar da zamlanıyor”

'ESKİDEN KALİTE BAKARDIK, ŞİMDİ UCUZLUK'

“Asla. Vicdanlarına bıraktım artık. Çıksınlar alışverişe, ne alıp ne alamadığımızı görsünler. Torunlar var, torunlara harçlık veremiyoruz. Eskiden kalite bakardık; şimdi ucuzluk. Nerede ucuz onu takip ediyoruz”

“Hiç yeterli değil, günümüz ekonomik koşullarında. Halkın durumu ortada. Enflasyonun durumu ortada. Bunları hak etmiyoruz. Sadece ’hak’ diyorum; hak etmiyoruz”