Adana'da yaşayan Şehmus Tik, emekli ikramiyesiyle satın aldığı bakımsız tarlayı eşiyle birlilkte aronya bahçesine dönüştürdü.
Emekli ikramiyesi ile imkansızı başardı: Hayalini gerçekleştirdi
Adana'da emekli olduktan sonra hayalini gerçeğe dönüştüren Şehmus Tik, emekli ikramiyesiyle satın aldığı 18 dönümlük bakımsız tarlayı eşiyle birlikte aronya bahçesine çevirdi. İlk hasat için gün sayan çift, ürettikleri "süper meyveyi" Türkiye'nin dört bir yanına göndermeyi hedefliyor.Kaynak: AA
Tik'in hikayesi şöyle başladı:
Seyhan Belediyesi'nde satın alma şefi olarak görev yapmasının ardından 2021'de emekliliğe ayrıldı.
Emekliliğinin ardından bahçe kurma hayalini gerçekleştirebilmek için arazi satın almaya karar veren Tik, emekli ikramiyesiyle ve ailesinden kendisine kalan küçük bir araziyi satarak 4 yıl önce Karaisalı ilçesi Çorlu Mahallesi'nde engebeli alanda yer alan ve bakımsız durumdaki 18 dönüm tarlayı satın aldı.
Araziye güneş panelleri yerleştiren ve bir sulama havuzu inşa ettiren Tik, tarlasına aynı zamanda damlama sulama sistemini de entegre etti.
Tik, iş makineleriyle araziyi düzenleyip bakımını tamamladıktan sonra, bir yandan da ekeceği meyve üzerine araştırmalara koyuldu.
Yaptığı incelemeler sonucunda, sağlığa olan faydaları nedeniyle "süper meyve" unvanını alan aronyanın, yörenin iklim ve toprak koşullarında rahatlıkla yetiştirilebileceğini keşfetti.
Eşinin de katkılarıyla arazisinde aronya üretimi gerçekleştiren Tik, alacağı ilk hasadı yurdun dört bir yanındaki illere ulaştırmayı amaçlıyor.
Şehmus Tik, emekliliğinde bahçe kurma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Araziyi satın aldığında aloe vera üretmeyi düşündüğünü ancak katma değerinin yüksek olması dolayısıyla aronya meyvesini tercih ettiğini anlatan Tik, bu işte en büyük destekçisinin eşi olduğunu söyledi.
Tik, haftanın üç günü eşiyle bahçeye gelerek büyük bir emekle yetiştirdikleri aronyalarla ilgilendiklerini dile getirdi.
Kısa süre sonra ürünün hasadını yapacaklarını belirten Tik, şunları söyledi:
"İlk ürünümüz olduğu için bayağı mutluyuz, şevkliyiz. Ürünümüz, tahminimce 1 tona yakın veya 750 kilogram civarında hasat olacak. İlk verimimiz olduğu için de bayağı bir heyecanlıyız, iyi olacak diye düşünüyoruz. Çiftçilik aklıma en son gelecek işlerden biriydi ama iyi ki de yapmışım diyorum. Birilerine faydam olacaksa ne mutlu bana."
Tik, hasadın ardından ilk ürününü Türkiye'nin her yerine göndermeyi hedeflediğini ifade etti.
Zeynep Tik de eşiyle bahçede çalışmaktan büyük keyif aldığını söyledi.
Bahçede ilk etapta çiftçilikle ilgili bilgisi olmaması nedeniyle zorlandığını ancak zamanla işin inceliklerini öğrendiğini anlatan Tik, "Şimdi çok güzel, zevkli. Haftanın üç günü buradayız. Yorucu ama çok güzel çünkü birilerine faydamız olacak." diye konuştu.