İktidarın adeta kaderine terk ettiği emeklinin yüzü bayramda da gülmüyor. AKP'nin 2018 yılında emekliye vermeye başladığı bayram ikramiye, 8 yılda yok oldu. 2018'de 5 gram altına alabilen ikramiye bugün 1 gram bile alamıyor. Emeklinin bayram ikramiyesi dolar karşısında da neredeyse yarı yarıya değer kaybetti. Hal böyle olunca emeklinin bayram ikramiyesi emekli için bir anlam ifade etmez oldu.

BAYRAM İKRAMİYELERİ 3 YIL BOYUNCA ENFLASYONA EZDİRİLDİ

CHP’nin gündeme getirdiği emekliye bayram ikramiyesi, 2018 yılında verilmeye başlandı. 1.000 lira olarak iki bayramda verilen ikramiyeyle, 2018’de emekli tam 5 tane gram altın alabiliyordu.

Ancak üç yıl boyunca zam yapılmayan bayram ikramiyeleri, 2021’de 1.100 liraya, 2023’te 2 bin liraya, 2024’te 3 bin liraya ve 2025’te ise sadece 4 bin liraya çıkarıldı. Bu yıl için de 5 bin liraya yükseltilmesi gündemde.

5 GRAM ALINIYORDU

Böylece ilk verilmeye başlandığı yıl 5 gram altına denk gelen bayram ikramiyesi, bu yıl 7 bin lira olan bir gram altın bile etmeyecek. Bayram ikramiyesinin 2018’de asgari ücrete oranı yüzde 62.4 iken bugün yüzde 17.8’e düştü.

Dolar bazında da bayram ikramiyesinin kaybı büyük oldu. 2018 yılında 215 dolara denk gelen emeklinin bayram ikramiyesi bugün sadece 114 dolara denk geliyor. 7 yılda dolar bazındaki kayıp ise 101 dolar olarak gerçekleşti.