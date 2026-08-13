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Kaynak: İHA

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat köyü Alanlar mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgeyi takibe alan ekipler operasyon için düğmeye bastı.

GİZEMLİ ARAMAYA JANDARMA DARBESİ

Düzenlenen operasyonda izinsiz define aradıkları tespit edilen İ.Ö., M.Ç., N.A., M.U. ve darphane emeklisi olduğu öğrenilen R.E. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda şüphelilerin define arama faaliyetlerinde kullandığı belirlenen dedektör, yeraltı görüntüleme cihazı ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.