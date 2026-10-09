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SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci, Halk Tv'deki köşe yazısında emekli aylığı kesilmeden çalışan ve Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenen vatandaşların hastalık halinde karşı karşıya kaldığı hukuki tabloyu ve haklarını detaylarıyla inceledi.

Cenkci, SGDP kapsamındaki emekli çalışanların koruma sınırının İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile sınırlı olduğunu vurgulayarak şu ayrımın altını çizdi:

"SGDP kapsamında emekli aylığı kesilmeden çalışanlar, normal bir hastalık nedeniyle istirahat raporu aldıklarında SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği, yani halk arasında kullanılan ifadeyle rapor parası alamazlar. Neden? Çünkü SGDP kapsamında çalışanlar bakımından uygulanan sigorta koruması, iş kazası ve meslek hastalığı ile sınırlıdır. Dolayısıyla emekli çalışan grip olduğunda, ameliyat olduğunda veya başka bir normal hastalık nedeniyle istirahat raporu aldığında SGK’dan rapor parası beklememelidir."

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA DURUM FARKLI

Cenkci, raporun gerekçesinin iş kazası veya meslek hastalığı olması durumunda kuralların değiştiğini ve prim şartı aranmaksızın ödeme yapıldığını belirtti:

"Ancak raporun nedeni iş kazası veya meslek hastalığı ise durum değişir. Bu hallerde SGDP kapsamında çalışan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilir. İş kazası ve meslek hastalığı bakımından geçici iş göremezlik ödeneği için ayrıca belirli bir prim günü şartı aranmaz."

SGK RAPOR PARASI ÖDEMİYORSA İŞVEREN MAAŞTAN KESİNTİ YAPABİLİR Mİ?

Yazının en kritik bölümünde işverenin maktu aylık ücret alan çalışanlardan kesinti yapıp yapamayacağı konusuna değinen Cenkci, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 20 Ekim 2025 tarihli kararına atıfta bulundu.

Cenkci, İş Kanunu'nun 48. maddesi ve yargı içtihatları çerçevesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

"SGDP kapsamında çalışan emekli, normal hastalık nedeniyle rapor aldığında SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alamadığı için, işverenin ücretinden mahsup edebileceği bir ‘rapor parası’ da bulunmamaktadır. Nitekim Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 20 Ekim 2025 tarihli kararında da maktu aylık ücretle çalışan işçinin hastalık nedeniyle raporlu olduğu dönemde, SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin ücretinden mahsup edilebileceği; ancak SGK tarafından ödenen tutarın dışında kalan aylık ücretin işverence tam olarak ödenmesi gerektiği ortaya konulmuştur. Bu nedenle maktu aylık ücret alan bir emekli bakımından, normal hastalık raporunda SGK tarafından ödenmeyen bir rapor parasının ücretinden mahsup edilmesi söz konusu değildir."

Cenkci yazısını, "Sosyal güvenlikte küçük görünen bir statü farkı, rapor parasından ücretin ödenmesine kadar birçok hakkın sonucunu değiştirebilir" uyarısıyla tamamladı.