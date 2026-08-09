Kaynak: Haber Merkezi

Emekli Büyükelçi Selim Kuneralp, “Mekke Anlaşması” olarak adlandırılan düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Kuneralp, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın anlaşmadaki hükmün NATO Antlaşması’nın kolektif savunmayı düzenleyen 5. maddesiyle “teknik bakımdan aynı” olduğunu teyit ettiğini ifade etti.

Kuneralp, NATO’nun 77 yıllık tarihinde 5. maddenin yalnızca 11 Eylül saldırılarının ardından ABD tarafından işletildiğini hatırlatarak, bunun Afganistan müdahalesine uzanan süreci beraberinde getirdiğini kaydetti.

“BENZER BİR DURUMDA KALMAYIZ”

Suudi Arabistan ile Pakistan arasındaki savunma anlaşmasına da değinen Kuneralp, Pakistan’ın Husilerle mücadelede Suudi Arabistan’a askeri destek verdiğini belirtti.

Türkiye açısından benzer bir tablonun ortaya çıkmamasını umduğunu ifade eden Kuneralp, “Umarım biz de kendimizi benzer bir durumda bulmayız ve 120 yıl sonra Yemen çöllerinde veya Kızıldeniz’de savaşmak durumunda kalmayız” dedi.

“TARTIŞILMAMASI ŞAŞIRTICI”

Kuneralp, anlaşmanın Türkiye’ye getirebileceği yükümlülüklerin kamuoyunda yeterince tartışılmadığını da savundu.

Kuneralp, "Şaşırtıcı olan şey bu Antlaşmanın tamamen içine kapanmış medyamız ve siyasilerimiz tarafından tartışılmaması. Herhangi bir demokraside böyle bir yükümlülük altına girilmeden ve sonrasında her yönü incelenirdi. Bizde yine olmadı" ifadelerini kullandı.