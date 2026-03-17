Açlık sınırının 32 bin TL seviyelerini aştığı ortamda 20 bin TL en düşük emekli maaşı ile geçinmek ise imkansız. Emekliler ise bir darbeyi de bayram ikramiyelerinden yedi. İkramiyelere zam yapılmazken, 4 bin TL’de alınmaya devam edilecek.

Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş hareketliliği beklenen Konya Bedesten Çarşısı civarındaki vatandaşlar büyük bölümü fiyatlardan dert yandı.

Konyalılar, özellikle emekli aylıkları ve dar gelirli ailelerin bütçesinin bayram alışverişine yetmediğini belirterek, ekonomik sıkıntıları söyledi.

'ESKİ AYAKKABILARLA BAYRAM YAPACAĞIZ'

Bir Konya sakini, bayram alışverişini henüz yapmadığını bildirerek, "Yapmadık daha. Çok pahalı. Aldığımız 20 bin lirayla ne alabiliriz ki? Bir ayakkabı alamıyoruz. Bak ayakkabılara; eski ayakkabılarla bayram yapacağız. Hani ne alabilirsin? 1 kilo etin kilosu 700-800-1.000 lira; ondan sonra 1 kilo peynir olmuş 600 lira; tereyağı öyle. Ne yiyebilirsin ki bayramda? Ne alabilirsiniz? İşte millet yani fakir. Ne yiyebilir ki?” dedi.

Bir vatandaş, emekli aylığıyla temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını belirterek, “20-21 bin lira emekli maaşlarıyla hiçbir şeye bakamıyoruz. Kusura bakmayın. Bırak bayramı, normal günde yiyeceklerimi; iftarda, sahurda yiyeceklerimi alamıyorum ben. Bayram alışverişini emekli, maaşıyla nasıl yapsın?" şeklinde konuştu.

Emekli aylıklarının 20 ile 30 bin lira arasında olduğunu ifade eden vatandaş, "Bugün bir ev kirası 30-35 bin lira. Nasıl yapsın? Ne yesin? Bize resmen ‘Tarlada yayılın, çadırda yaşayın’ dediler, gittiler. Bakın bu kadar” sözleriyle emeklilerin zorluklarını dile getirdi.

Başka bir vatandaş ise ekonomik şartların giderek ağırlaştığını söyleyerek, “Bak, şu anda yaşama şansı sıfır. Aman bitmiş, hayat bitmiş” dedi.