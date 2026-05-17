Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kırşehir’de gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında, emekli bayram ikramiyesinin yıllar içinde uğradığı değer kaybını çarpıcı bir hesaplamayla gözler önüne serdi. Geçmiş yıllardaki alım gücü ile günümüzü kıyaslayan Gürer, "2020 yılında ikramiyeyle bir kurbanlık koyun alınabiliyordu, bugün ise sadece 32 adet pirzola alınabiliyor" diyerek ekonomik tablonun vahametine dikkat çekti.

Partisinin saha çalışmaları kapsamında Kırşehir’de PM Üyesi Cansel Çiftçi, İl Başkanı Baran Genç, Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur ve İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Yılmaz ile birlikte esnafın nabzını tutan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilerin bayram öncesi yaşadığı geçim derdini et fiyatları üzerinden formüle etti.

"1 KOYUNDAN 32 ADET PİRZOLAYA"

Ziyaret ettiği bir kasapta et fiyatlarını inceleyen CHP’li Gürer, kilogramı bin 800 TL olan pirzolanın tane fiyatının 125 liraya ulaştığını belirtti. 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesinin kasaptaki karşılığını hesaplayan Gürer, şu ifadeleri kullandı:

"2020 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı vekaletle kurban kesim bedelini 870 lira olarak duyurmuştu. O dönem bayram ikramiyesi 1.000 liraydı; yani bir emekli ikramiyesiyle rahatça bir koyun alabiliyordu. Bu yıl ise Diyanet’in vekalet bedeli 18 bin lira olarak açıklandı. Emeklinin aldığı ikramiye ise 4 bin lira. Bugün bu parayla ancak 32 tane pirzola alınabiliyor. Pirzola, 5 kişilik bir aile için yalnızca bir öğünlük yemek demek. 4 bin lirayı buraya verdiğinizde ne çocuğa harçlık kalıyor ne de bayram şekeriyle lokum alınabiliyor."

CANLI HAYVAN PAZARINDA FİYATLAR UÇTU: "MAAŞ BİLE YETMİYOR"

Kurbanlık fiyatlarındaki fahiş artışa da değinen Ömer Fethi Gürer, canlı hayvan pazarında küçükbaş bir koyunun fiyatının 20 bin liranın üzerine çıktığına işaret etti. Gelinen noktada sadece ikramiyenin değil, aylık emekli maaşının bile bir kurbanlık almaya yetmediğini vurguladı.

EMEKLİ KAHVEHANESİNDE İSYAN: "SEÇİMİ BEKLİYORUZ"

Esnaf turunun ardından emeklilerin bir araya geldiği bir kıraathaneyi ziyaret eden CHP heyeti, burada vatandaşların yoğun şikayetleriyle karşılaştı. Maaşlarının eridiğini ve geçinemediklerini belirten emekliler, "Bu iktidar emekliyi gözden çıkarmış. Sesimizi duyurmak için seçimi bekliyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

"BİR AVUÇ YANDAŞ KAYIRILIYOR, 16 MİLYON EMEKLİ UNUTULUYOR"

Emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin en az asgari ücret seviyesine yükseltilmesi amacıyla TBMM'ye kanun teklifleri sunduğunu hatırlatan Gürer, iktidarın ekonomi politikalarını şu sözlerle eleştirdi:

"Bir avuç yandaşı kayıran iktidar, milyonlarca emeklinin yaşadığı derin yoksulluğu görmezden geliyor. Yurt dışından kaynağı belirsiz paraların girişine kapı aralayanlar, emeklinin feryadına kulak tıkıyor. 16 milyon emeklimiz, maruz kaldığı bu hayat pahalılığını unutmadan, hem ülkenin hem de kendi geleceğini düşünerek sandıkta oyunu kullanmalıdır."