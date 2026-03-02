Açlık sınırının 32 bin TL’yi aştığı dönemde gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre ikramiyede "5 bin TL" rakamı kesinleşmek üzere. Peki ödemeler ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
Emekli bayram ikramiyesi kulislerden sızdı: Yeniçağ net rakama ulaştı
Kirasını ödeyince cebinde harçlık kalmayan emekli, umudunu bayram ikramiyesine bağladı. Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre ikramiyede "5 bin TL" rakamı kesinleşmek üzere. Peki ödemeler ne zaman yapılacak?Süleyman Çay
Hayat pahalılığı ise emeklinin cebini zorluyor. Öyle ki alınan maaşla kirasını ödeyen emekli, temel ihtiyacını dahil karşılayamıyor. Pazardan artıkları toplayan bazı emekliler ise Ramazan Bayramı’nda torunlarına hediye alacak parayı denkleştirmek için emekli bayram ikramiyesine gözünü çevirdi.
Önceki sene bayram ikramiyesi 4 bin TL’ye getirilmişti. Ancak eskiden maaşların üstünde olan ikramiye şimdilerde maaşların 3’te 1’ine bile zor ulaşıyor. Hayat pahalılığı önünü almış giderken, 4 bin TL ile hediye almakta zor.
Bayram ikramiyesine ise bu ay zam gelecek. Yeniçağ’a konuşan bir emekli ise ‘Maaşlardan umduğumuzu bulamadık, bari bayram ikramiyesinde iktidar bir şeyler yapsın. Geçinemiyorum, aldığım maaş anca kiraya yetiyor. Bayramda torunuma hediye alacağım ama hangi parayla. Verdikleri ikramiye de yetmiyor. Bu konuda bir asgari ücret olması için çağrıda bulunuyorum’ dedi.
Ankara kulislerinde ve iktidara yakın gazetelerde 3’lü senaryo konuşuluyor. Bunlardan biri 5 bin TL rakamı diğerleri ise 5 bin 500 TL ve 6 bin TL rakamları oldu. Kulislerdeki senaryolar her gün iktidara yakın medyada yer alıyor.
Ancak ikramiyelere bu rakamların gelmesi dertlere derman olamayacak. Yeniçağ olarak Ankara kulislerinden aldığımız bilgilere göre; ikramiyelerde 5 bin TL rakamının artık güçlük kazandığı konuşuluyor. Ekonomideki sıkı para politikasıyla beraber bu rakam artık kesin gözüyle bakılıyor.
Emekli ikramiyesinin ise bu hafta Meclis’e gelecek. En geç 9 Mart’a kadar rakamın belirlenmesi bekleniyor. Ödemeler ise bayram olmadan 9 ila 15 Mart’ta yapılacak.