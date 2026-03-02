Emekli bayram ikramiyesi kulislerden sızdı: Yeniçağ net rakama ulaştı

Bayram ikramiyesine ise bu ay zam gelecek. Yeniçağ’a konuşan bir emekli ise ‘Maaşlardan umduğumuzu bulamadık, bari bayram ikramiyesinde iktidar bir şeyler yapsın. Geçinemiyorum, aldığım maaş anca kiraya yetiyor. Bayramda torunuma hediye alacağım ama hangi parayla. Verdikleri ikramiye de yetmiyor. Bu konuda bir asgari ücret olması için çağrıda bulunuyorum’ dedi.