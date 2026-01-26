Açlık sınırının 30 bin TL’ye geldiği ortamda 20 bin TL en düşük emekli aylığı ile geçim mümkün olmuyor. Öyle ki bu durumda olan emekliler isyan bayrağını çekiyor. Ancak emekliler son umut olarak gözlerini bayram ikramiyelerine çevrildi.

İKTİDARA YAKIN GAZETE KARA HABERİ VERDİ

Asgari ücret düzeyinde bir beklentisi olan emeklilere ise iktidara yakın gazete Sabah’tan kara haber geldi. Sabah’tan Önder Yılmaz’ın haberine göre; 4 bin TL olan bayram ikramiyesinin 5 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor.

MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Ekonomi yönetimi ikramiye artışına ilişkin çalışmaları yürütürken, bütçeye etkisini hesaplıyor. Erdoğan’a sunulmasının ardından en geç ikramiyeye ilişkin kanuni düzenlemeyi Ramazan ayı içinde TBMM'ye sunulması planlanıyor.

17.7 milyon emekliye ödenecek toplam bayram ikramiyesinin 150 milyar TL'nin üzerinde olacağı hesaplanıyor.

KİMLER İKRAMİYEYİ ALACAK?

SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesini alacak.