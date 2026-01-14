Trabzon / Mustafa Özcan / Yeniçağ



Emekli Astsubay Uçar Askeri Tören İle Uğurlandı

Trabzon Vakfıkebir ilçesi sakinlerinden, Türk Hava Kuvvetleri’ne uzun yıllar hizmet etmiş olan Emekli Astsubay Başçavuş Yusuf Uçar, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vakfıkebir İlçesine bağlı Sekmenli Mahallesi halkından olan Uçar için Vakfıkebir’de Askeri tören düzenlendi.



Trabzon Vakfıkebir İlçesi merkez Cami avlusunda merhum emekli Astsubay Başçavuş Yusuf Uçar’ın cenazesi öğle namazına müteakip Vakfıkebir Merkez Yeni Camii’nde kılınan cenaze namazıyla kaldırıldı.

Törene askeri erkânın yanı sıra, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kılınan cenaze namazı ve düzenlenen askeri törenin ardından Yusuf Uçar’ın naaşı, doğup büyüdüğü Sekmenli Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına dualar eşliğinde defnedildi.