Kaynak: Diğer

Emekli astsubaylar, uzman jandarmalar ve uzman çavuşlar, 14 yıldır özlük hakları ve görev tazminatları için mücadele ediyor. Ancak geçen süreye rağmen talepleri karşılanmadı. Bu süreçte; 1 Cumhurbaşkanı, 1 Başbakan, 3 Milli Savunma Bakanı, 3 Genelkurmay Başkanı, iktidar partisinin 1 Grup Başkanı ve 5 Grup Başkanvekili tarafından söz verilmesine rağmen vaatler yerine getirilmedi.

14 YIL GERİDE KALDI

Türkiye’nin en üst düzey yetkilileri tarafından verilen sözlerin tutulmadığını belirten astsubaylar, “Söz vermeyen kimse kalmadı ama söz verip tutan da olmadı. Sözünüzü biz musalla taşına gelince mi tutacaksınız?” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Astsubaylar, uzman jandarmalar ve uzman çavuşlar, özlük hakları ve tazminat talepleri için Ankara Ulus’taki Atatürk Anıtı önünde eylem yaptı. Sicil affı, sigorta başlangıcının göreve giriş tarihi olarak kabul edilmesi, görev tazminatı ve OYAK’ta temsil hakkı gibi taleplerini dile getiren emekliler, bugüne kadar verilen ancak tutulmayan sözleri hatırlattı.

EYLEMLER SÜRECEK

Grup adına yapılan açıklamada, “Bu haklar teslim edilene kadar, bu yaşımızda da olsa meydanlarda olmaya devam edeceğiz” denildi. Verilen sözlerden bazıları şöyle:

4 Mayıs 2012: Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, “Astsubaylara görev tazminatı teklif ettik.”

15 Aralık 2013: Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler, “Haklı gördüğüm taleplerin başında tazminat geliyor.”

19 Eylül 2014: Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, “Müjde, görev tazminatı geliyor.”

28 Ekim 2015: Başbakan Ahmet Davutoğlu, 64. Hükümet Eylem Planı’nı açıklarken astsubaylara tazminat düzenlemesine yer verdi.

Erdoğan: 2018 seçimleri öncesinde aynı vaat bulundu.

25 Ocak 2019: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bu konuyu kısa süre içinde çözeceğiz.”

1 Mart 2023: AKP ve MHP grup başkanvekilleri TBMM’ye kanun teklifi sundu.

10 Şubat 2024: AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, “Seçimden sonra tazminat kanunu gündemde.”

30 Ocak 2025: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Gündemimizin ilk sırasında.”