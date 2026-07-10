Emekli tuğamiral Türker Ertürk, sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, bölgesel risklere ve NATO'nun adımlarına dikkat çekti. Ukrayna ordusunun, Türkiye ile Güneydoğu Avrupa'nın enerji ihtiyacını karşılayan Karadeniz'deki iki gaz boru hattının altyapısını hedef aldığını belirten Ertürk, bu eylemlerin temel amacının gaz akışını kesmek olduğunu ifade etti. Ertürk, sevkiyatın durması hâlinde Türkiye'nin bu durumdan ekonomik ve lojistik açıdan derin yaralar alacağını vurguladı.

"NATO SAVAŞIN ÜZERİNE BENZİN DÖKÜYOR"

NATO'nun Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaları sonlandırmak yerine gerilimi tırmandırdığını savunan Ertürk, Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne atıfta bulundu. Zirvede Ukrayna'ya sağlanacak yeni askeri yardım paketinin asgari 70 milyar avro olarak belirlendiğini hatırlatan emekli amiral, bu zirvenin hemen ardından Türkiye'nin komşusu İran'a yönelik bir saldırı düzenlendiğine de işaret etti.

"BARIŞ DEĞİL, İSTİKRARSIZLIK ÜRETİYOR"

Mevcut tablonun Türkiye üzerindeki olumsuz etkilerine değinen Türker Ertürk, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Sonuç olarak NATO güvenlik, barış ve istikrar üretmiyor. Aksine savaş ve istikrarsızlık üretiyor ve ülkemiz bundan dolayı çok zarar görüyor, daha da görecek.”