İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sebebiyle bölgede tehlike hat safhada.

Saldırıların başlangıcından bugüne İran'dan Türkiye'ye 4 kez füzeli saldırı girişimi gerçekleşti ve hepsi de hedeflerine ulaşmadan NOTA tarafından havada imha edildi.

Bölgede sık sık sıcak gelişmeler yaşanırken Mardin Nusaybin’de görüntülenen NATO zırhlıları pek çok soruyu da akıllara getirdi.

Emekli Albay Orkun Özeller de konuya ilişkin Milli Savunma Bakanı Yaşar'a kritik sorular yöneltti.

İşte Özeller'in Yaşar'a yönelttiği sorular:

İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ SADECE HAVA ÜSSÜ OLMAKTAN ÇIKARILDI MI?

“NATO birliklerinin Kara yolunu kullanıyor olmaları tuhaf, demek ki gerçekten Irak’tan çekildiklerini gösterir.

•Toplantı için gidecek olsaydılar normalde hava yolunu tercih ederlerdi. Değil mi?

•İncirlik Üssü’ne gittikleri ifade edilmiş fakat burası bir hava üssü olması nedeniyle kara birliklerinin orada konuşlanması normalde mümkün değil. Peki nereye gidiyorlar?

•İncirlik hava üssü sadece hava üssü olmaktan çıkarıldı mı sorusu geliyor aklıma…

•Yoksa bizim kara kuvvetlerine ait bir kışlaya mı gidiyor?

Yani benim girmeme müsaade etmediğiniz yerlere bunların girmesine mi müsaade ediyorsunuz?”