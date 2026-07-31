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Kaynak: Haber Merkezi

İzmir / Mehmet Cengizhan Kütükçü / Yeniçağ



Güzelbahçe Devrimci Emekliler Sendikası, Türkiye'de emeklilerin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşullara, giderek derinleşen yoksulluğa ve ülkede yaşanan demokratik sorunlara dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir farkındalık eylemi gerçekleştirdi.

Devrimci Emekliler Sendikası Güzelbahçe Şube Başkanı Mehmet Tuncer, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkarak emeklilerin ve halkın ortak taleplerini kamuoyuna duyurdu.

Zirvede yapılan açıklamada; milyonlarca emeklinin açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiği, sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşamamanın ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı vurgulandı. Ayrıca toplumun geniş kesimlerinin yoksulluk, işsizlik, hayat pahalılığı, baskı ve hukuksuzluk nedeniyle büyük zorluklar yaşadığı ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin ekonomik ve siyasal süreçlerine ilişkin eleştirilere de yer verilerek, ülke kaynaklarının yabancı sermaye ve yerli iş birlikçilerinin çıkarları doğrultusunda kullanıldığı ileri sürüldü. Bunun yanında, ana muhalefet partisine yönelik yargı süreçleri ve "butlan" kararlarının demokratik siyaset üzerinde ciddi tahribat yarattığı belirtilerek, bu gelişmelerin uzun süredir meydanlarda, mitinglerde, basın açıklamalarında ve sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna anlatılmasına rağmen siyasi iktidarın halkın taleplerine kayıtsız kaldığı ifade edildi.

Şube Başkanı Mehmet Tuncer, zirvede yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Özgürlük ve demokrasi mücadelesinden emekli olunmaz. Emeklilerimizin insanca yaşam hakkını, halkımızın adalet, demokrasi ve refah taleplerini duyurmak için bugün sesimizi Türkiye'nin zirvesi olan Ağrı Dağı'ndan yükseltiyoruz. Amacımız, emeklinin feryadını ve halkın ortak vicdanını tüm ülkeye duyurmaktır."

İzmir Güzelbahçe Devrimci Emekliler Sendikası, emeklilerin insanca yaşayabileceği ekonomik koşulların sağlanması, hukuk devleti ilkelerinin güçlendirilmesi ve demokratik hakların korunması çağrısını yineleyerek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Yaşasın örgütlü mücadelemiz!

Yaşasın haklı direnişimiz!"