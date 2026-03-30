Emek Partisi Ordu İl Başkanı Yasin Uzun, 8-9 Nisan 2026 tarihinde Ankara'da maden ruhsat ihaleleri yapılacağını anımsatarak, "Ordu'da parça parça ihale edilen maden sahaları yeni dönemde toplu olarak yapılmaya başlandı. Tek bir maden işletmesinin verdiği zararın dayanılmazlığı ortadayken tüm ilçelerimizde mantar gibi çoğalacak maden sahaları için toplu ihaleler sonucu yaşam alanlarımızdan göç etmemiz istenecek. Bu saldırı durdurulmalı; toprağımıza, suyumuza, yaylamıza, ormanımıza sahip çıkmalıyız" dedi.

Uzun, yaptığı açıklamada ihaleye çıkarılan yerlerin her ilçede 10-15 köyü birden kapsadığına dikkati çekti.

Maden Petrol Genel Müdürlüğü'nde (MEPAG) 8-9 Nisan'da yapılacak ihale sonucu ruhsatı alan şirketin "kollarını sıvayıp yerin üstünde var olan tarım arazilerini, ormanları, suları darmadağın ederek yerin altını talan edeceğini" söyleyen Uzun, "Bizlere de zehirli toprak ve su kalacak. Bu da köyleri terk etmemize neden olacak. İliç, Kazdağları uzak ancak yanımızda Fatsa var, gidip maden işletmelerinin neden olduğuna bakmak yeterli" diye konuştu.

Kabadüz Musakırık'taki kurşun, çinko, bakır madeni için alınan ÇED'e de değinen Uzun, "Kabadüz'de kazma vurmaya az zaman kaldı. ÇED onayı alınmış. Dava açmak da yetmez. Topyekün toprağımıza sahip çıkıp şirketin bölgeye gelmesine izin verilmemeli. Ayrıca Kabadüz'de açılmak istenen mermer ocağı da engellenmelidir" ifadelerini kullandı.

Uzun, sorumlu olarak iktidarı gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İhaleyi devlet açıyor, ruhsatı satıyor. Şirket de satılan ruhsatı alıp geliyor. İktidarın yerli ve yabancı sermaye gruplarına hizmet ettiğini görüyoruz. Maden ve enerji yasaları ve yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerle yol temizliği yapıyor. Toprağımızı yağmalayan şirkete tepki gösterirken ona olanak tanıyan, ruhsat satan iktidarı ve sistemi göz ardı etmeyelim. Kapitalizm sömürü sistemidir. Yeraltı ve üstünün yağmalanmasına tepki gösterirken bu gerçeği unutmayalım. Kurtuluş toprağımızı ve suyumuzu korumak, sistemi değiştirmekle olur."