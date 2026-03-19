Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ü. idaresindeki Fiat marka LPG’li otomobil, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, muhtemel bir patlamaya karşı aracın LPG tankını kapatarak güvenlik önlemi aldı.

YANGININ ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, yangın sırasında sokağı bir süreliğine araç ve yaya trafiğine kapattı. Sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi. Yapılan incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirildi. Araç yangını maddi hasarla atlatıldı.

YEĞENİNDEN EMANET ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sürücü M.Ü.’nün otomobili Ramazan Bayramı’nda kullanmak üzere yeğeninden emanet aldığı öğrenildi.