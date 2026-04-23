2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye adına madalya umutları büyüyor. Milli sporcu Elvira Süleyman Kamaloğlu, kadınlar 57 kilo kategorisinde finale yükselerek altın madalya yolunda önemli bir başarıya imza attı.
ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ FİNALE KALDI
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen organizasyonda Elvira, ilk turda Macar Tamara Dollak karşısında 10-0 teknik üstünlük sağlayarak dikkat çekici bir başlangıç yaptı.
Çeyrek finalde Dünya Güreş Birliği takımında yer alan Belaruslu Aryna Dzemchanka Martynava ile karşılaşan milli sporcu, zorlu mücadeleyi 9-5 kazanarak yarı finale yükseldi.
Elvira Süleyman Kamaloğlu, yarı finalde Azerbaycanlı Zhala Aliyeva karşısında da etkili bir performans sergiledi. Minderden 6-2 galip ayrılan milli sporcu, Avrupa şampiyonalarında üst üste ikinci kez finale kalmayı başardı.
ALTIN MADALYA İÇİN MİNDERE ÇIKACAK
Milli güreşçi, altın madalya mücadelesinde Polonyalı Magdalena Urszula Glodek Liszewska ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma yarın akşam seansında yapılacak ve Türkiye’nin gözü Elvira’nın üzerinde olacak.
BUSE TOSUN BRONZ İÇİN DEVAM EDİYOR
72 kiloda mücadele eden dünya şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu, çeyrek finalde Belaruslu Viktoryia Radzkova’yı tuşla geçti. Ancak yarı finalde Polonyalı Wiktoria Choluj’a 8-2 yenilen milli sporcu bronz madalya maçına çıkacak.