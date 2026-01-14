2022’de platformu satın alırken verdiği şeffaflık sözünü nihayet hayata geçiren Musk, kullanıcıların ne tür içerikler gördüğünü ve algoritmanın nasıl çalıştığını doğrudan inceleyebilmesini sağlayacak.

X ALGORİTMASI AÇIK KAYNAK OLUYOR

Musk’ın duyurusuna göre, X’te kullanıcıların akışında önerilen organik ve reklam içeriklerini belirleyen tüm algoritma kodları paylaşılacak. Üstelik bu paylaşım tek seferlik olmayacak: Algoritma kodları her dört haftada bir güncellenecek ve geliştirici notlarıyla birlikte yayımlanacak. Bu sayede kullanıcılar, platformdaki içerik önerilerinde hangi değişikliklerin yapıldığını doğrudan takip edebilecek.

2022 ŞEFFAFLIK SÖZÜ

Musk, X’i satın aldığında algoritmanın bazı kısımlarını GitHub üzerinden paylaşmış, ancak bu adım beklentileri karşılamaktan uzak kalmıştı. Şimdi atılan adım, kullanıcı güvenini artırmak ve platformun içerik öneri mekanizmasını daha şeffaf hâle getirmek için önemli bir hamle olarak görülüyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

X’in algoritması, son dönemde bazı tartışmaların odağı olmuştu:

Algoritmanın sağ görüşlü içerikleri öne çıkardığı iddiaları

Grok’un X hesabının rızasız ve uygunsuz görsel taleplerini yerine getirmesi

Fransa’da algoritmanın manipüle edilmiş olabileceği iddiasıyla başlatılan soruşturma

Buna ek olarak, geçmişte Musk’ın kendi paylaşımlarının görünürlüğünü artırmak için algoritmaya müdahale ettiği iddiaları gündeme gelmişti. Bu nedenle, yaklaşan açık kaynak paylaşımı, Musk’ın şimdiye kadar attığı en somut ve net şeffaflık adımı olarak değerlendiriliyor.