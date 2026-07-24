Tesla’nın son bilanço toplantısında açıklamalarda bulunan Elon Musk, SpaceX ile yürütülen ortak projelere ve artan teknik entegrasyona dikkat çekerek iki şirketin gelecekte tek çatı altında toplanabileceği yönündeki spekülasyonları yeniden alevlendirdi.

ELON MUSK BİRLEŞME İHTİMALİNİ REDDETMEDİ

Toplantıda konuşan Musk, iki dev şirket arasındaki ortaklığa değinerek, "SpaceX ile pek çok farklı alanda yürüttüğümüz iş birliğinden de anlayabileceğiniz üzere, giderek daha fazla örtüşme yaşanıyor" ifadelerini kullandı. Sürecin yasal boyutuna da dikkat çeken ünlü iş insanı, "Bir kazanç toplantısında şirketlerin birleştirilmesi gibi konuları derinlemesine konuşamayız. Bunun uygun süreçler izlenerek yapılması gerekiyor" diyerek birleşme kapısını kapatmadı. Toplantıda söz alan Tesla Hukuk Müşaviri Brandon Ehrhart ise SpaceX’i harika bir ortak olarak nitelendirip iki şirket arasında çok sayıda ticari işlem bulunduğunu belirtti.

TERAFAB PROJESİ DEV DEVLERİ BİRBİRİNE YAKINLAŞTIRIYOR

Tesla ve SpaceX halihazırda birçok kritik projede ortaklık yürütüyor. Tesla; SpaceX projelerine batarya sistemleri ve üretim teknolojisi desteği sağlarken, iki şirket yapay zeka çipleri üretmek üzere tasarlanan "Terafab" adlı yarı iletken tesisinde de birlikte çalışıyor. Uzmanlar; yapay zeka, robotik, enerji ve uzay teknolojilerinin tek yapıda birleşmesinin Musk'ın teknoloji ekosistemini daha güçlü kılacağını değerlendiriyor.

ANALİSTLER OLAŞI BİRLEŞMEYİ GÜÇLÜ İHTİMAL OLARAK GÖRÜYOR

Piyasa analistleri, Musk’ın mesajlarının ardından birleşme senaryolarına daha fazla ağırlık vermeye başladı. Deepwater Asset Management analistleri birleşme olasılığını yüzde 90 seviyesinde görürken, JPMorgan ve Stifel gibi finans devleri ortak mühendislik ekipleri ve yapay zeka altyapısı sayesinde operasyonel entegrasyonun zaten ileri düzeyde olduğuna dikkat çekiyor. Bununla birlikte uzmanlar, olası bir birleşme sürecinde Çin'deki düzenleyici kurum onayları ile SpaceX'in ABD hükümetiyle olan stratejik ilişkilerinden kaynaklanabilecek ulusal güvenlik denetimlerinin en büyük engeller olabileceğini ifade ediyor.