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Tesla CEO'su Elon Musk’ın 2025 yılı için onaylanan 158 milyar dolarlık devasa ücret paketi, küresel iş dünyasında gelir adaletsizliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. ABD iş gücü konfederasyonu AFL-CIO raporuna göre Musk’ın geliri, Tesla çalışanlarının ortanca (medyan) maaşının tam 2 milyon 522 bin 203 katına ulaşarak kırılması güç bir rekora imza attı.

Musk’ın aldığı astronomik paket, ABD’deki S&P 500 şirketlerinin genel CEO ücret istatistiklerini de tek başına altüst etti. Bu devasa paket hesaba katıldığında S&P 500 CEO’larının 2025 yılı ortalama geliri bir önceki yıla kıyasla %1.700 artışla 340,1 milyon dolara fırladı. Musk denklemden çıkarıldığında ise ortalama CEO geliri 22,8 milyon dolar seviyesinde kalarak artış oranı %21 şeklinde gerçekleşti. Musk’ın tek bir paketi, S&P 500 bünyesindeki diğer tüm CEO’ların toplam gelirinin yaklaşık 14 katına denk geliyor.

GELİR UÇURUMU DEVASE BOYUTLARA ULAŞTI

Raporda öne çıkan detaylar, üst yönetim ile çalışanlar arasındaki makasın ne kadar açıldığını gözler önüne seriyor:

Genel CEO / Çalışan Oranı: S&P 500 şirketlerinde Musk dahil edildiğinde CEO ile ortalama çalışan arasındaki ücret oranı 5.387’ye 1 seviyesine yükseldi. Musk hariç tutulduğunda dahi oran 2024’teki 285:1 seviyesinden 2025’te 312:1’e çıktı.

Çalışan Maaşları: ABD özel sektör çalışanlarının ortalama yıllık geliri son 10 yılda %45 artarak 75.500 dolara yükselirken, CEO gelirlerindeki ivmenin çok gerisinde kaldı.

Servet Dalgalanması: SpaceX’in haziran ayındaki halka arzı sonrasında serveti 1,1 trilyon dolara ulaşarak "dünyanın ilk trilyoneri" unvanını alan Musk’ın mevcut kişisel serveti, SpaceX hisselerindeki gerilemeyle birlikte 823 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.