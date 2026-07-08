Teknoloji dünyasının en popüler isimlerinden Elon Musk, devasa şirketlerini tek bir çatı altında toplayarak dikey entegrasyon stratejisinde tarihi bir adım daha attı. Ünlü iş insanının yapay zeka girişimi olan xAI, havacılık ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından satın alınmasından beş ay sonra kabuk değiştirdi. Şirket, sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı resmi duyuruyla adını "SpaceXAI" olarak değiştirdiğini ilan ederken, SpaceX'in kurumsal kimliğini çağrıştıran yeni logosunu da kamuoyuna tanıttı.

UYDULAR UZAYDA VERİ MERKEZİNE DÖNÜŞECEK

Şubat 2026'da gerçekleşen bu büyük birleşme, sadece bir isim değişikliğinden ibaret değil. Satın alma sürecinde yapay zeka operasyonlarının enerji ve işlemci ihtiyacına dikkat çeken Elon Musk, devasa veri merkezlerini uzay boşluğuna taşımanın kalıcı bir çözüm olacağını vurgulamıştı. Bu vizyon doğrultusunda harekete geçen şirket, uzay tabanlı bir veri merkezi altyapısı kurmak amacıyla Birleşik Devletler Federal Haberleşme Kuruluna (FCC) tam bir milyon uydu fırlatmak için resmi başvuruda bulundu. Proje hayata geçtiğinde, yapay zeka modelleri yörüngedeki bu uydular vasıtasıyla eğitilecek.

SOSYAL MEDYA DEVİ X DE YENİ ÇATIYA DAHİL EDİLDİ

Yeni kurulan SpaceXAI markası, Musk'ın yapay zeka, uzay teknolojileri ve sosyal medya alanındaki güçlerini birleştiren devasa bir ekosistemi temsil ediyor. 2025 yılında xAI bünyesine katılan sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), bu yeni yapılanmayla birlikte doğrudan SpaceXAI çatısı altına girdi. Böylelikle yapay zeka modellerinin eğitilmesi için kritik önem taşıyan devasa veri akışı, sosyal ağ üzerinden kesintisiz ve doğrudan yeni sisteme aktarılacak. SpaceX'in roket teknolojileri ve Starlink uydu ağı, Mars hedefleriyle birleşerek yapay zekanın yüksek işlem kapasitesinden sonuna kadar faydalanacak.

DEĞERLEMESİ 2.1 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Atılan bu stratejik adımlar, finans dünyasında da karşılığını gecikmeden buldu. Bünyesinde xAI ve X platformlarını da barındıran SpaceX, Haziran 2026'da gerçekleştirdiği halka arz sürecinin ardından 2,1 trilyon dolar gibi rekor bir piyasa değerlemesine ulaştı. Borsada hisse senetleri kapanışını 161 dolardan yaparken, yeni marka ismi henüz resmi mali tablolara geçmemiş olsa da şirketin internet sitesinde yeni logo ve isim aktif olarak kullanılmaya başlandı. Uzmanlar, tek çatı altında toplanan bu yeni iş modelinin küresel teknoloji rekabetini tamamen baştan yazacağını öngörüyor.