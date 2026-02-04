Çocukların sosyal medyaya erişiminin kısıtlanması konusunda Avustralya’nın kısıtlamaya gitmesi sonrası aralarında Türkiye’nin de olduğu Avrupa ülkeleri yasal düzenleme hazırlığı yapıyor. Bu konuda son hamle İspanya’dan geldi. İspanya Başbakanı Sanchez, Dubai’de yaptığı konuşmada sosyal paylaşım platformlarının kontrollerini artırıp, çocukların erişimini gerçek bir şekilde engelleyecek önlemler alacaklarını duyurdu. Sanchez, dijital platformlar üzerindeki denetimi artırmak ve yöneticilerini bu ağlarındaki ihlallerden sorumlu tutmak için de önlemler alacaklarını söyledi.

Sanchez ayrıca sosyal paylaşım ağlarının "Başarısız bir devlet imajının verilmeye çalışıldığı, yasaların hiçe sayıldığı, suçların hoş görüldüğü, yanlış bilgilendirmenin gerçekten daha değerli olduğu ve kullanıcıların yarısının nefret saldırılarına maruz kaldığı bir yer haline dönüştüğünü" belirterek, bu kapsamda X’in sahibi Elon Musk'ı eleştirdi.

ELON MUSK: SANCHEZ BİR FAŞİST VE VATAN HAİNİ

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından X’in sahibi Elon Musk, İspanya Başbakanı Sanchez’i sert sözlerle hedef aldı. 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayacaklarını açıklayan Sanchez’in konuşmasını alıntılayan Musk, “Sanchez gerçek bir faşist totaliterdir" ve "Kirli Sanchez, İspanya halkına ihanet eden bir zalim ve haindir” dedi.

Sanchez, Elon Musk'ın, "Göçmen olmasına rağmen, İspanyol hükümetinin yarım milyon göçmenin yasallaştırılmasıyla ilgili egemen bir kararı hakkında dezenformasyon yaymak için kişisel hesabını kullandığını üzüntüyle gördüklerini" aktarmıştı.

İspanya Başbakanı, Ocak 2025'teki bir açıklamasında da Musk'ı hedef alarak, X algoritmasını "yalan yaymak ve karalama kampanyası yürüterek manipüle etmekle" suçlamıştı.