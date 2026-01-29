Sosyal medya platformu X’in sahibi Elon Musk, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda yapay zeka robotu Grok’un geldiği noktayı paylaştı.

Yapay zeka ile yapılan Videoda yer alan kadın karakter, “Grok videosu 10 saniye değil ve ses kalitesi oldukça yüksek” ifadelerini kullanarak yapay zekânın video üretimindeki yeteneklerine dikkat çekti.

Musk’ın paylaşımı, Grok’un görsel ve işitsel üretim kabiliyetlerine dair yeni bir örnek sunarken, yapay zekâ teknolojilerinin video üretiminde daha gerçekçi ve kaliteli çıktılar sunmaya başladığını gözler önüne serdi.