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Kaynak: Haber Merkezi

Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, ABD'deki milyonlarca çocuğu ilgilendiren bir açıklama yaptı. Musk, 2027 yılında ülkedeki her çocuğa kendi SpaceX hisselerinden birer tane vermeyi planladığını duyurdu.

Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Gelecek yıl Amerika'daki her çocuğa SpaceX hisselerimden birer tane vereceğim. Bu, birçok girişimin ilki olacak” ifadelerini kullandı.

ABD'de 18 yaş altında yaklaşık 72 milyon çocuk bulunuyor. Musk'ın “her çocuk” ifadesinin bu grubun tamamını kapsaması ve SpaceX hisselerinin yaklaşık 170 dolarlık birim değeri üzerinden hesaplanması halinde dağıtılacak hisselerin teorik toplam değeri 12 milyar 240 milyon dolara ulaşıyor.

AYRINTILAR HENÜZ BELLİ DEĞİL

Planın hangi tarihte başlayacağı ve hisselerin çocuklara hangi yöntemle verileceği henüz açıklanmadı. Hisselerin satılıp satılamayacağı, hangi hakları sağlayacağı ve çocuklar reşit olana kadar nasıl yönetileceği konusunda da henüz ayrıntı paylaşılmadı.