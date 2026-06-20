SpaceX'in borsadaki ilk haftası, uzay endüstrisi ve finans dünyası için tarihi rekorlara sahne oldu. Elon Musk’ın uzay hedeflerine ortak olmak isteyen yatırımcıların yoğun talebi, şirketin değerlemesini benzeri görülmemiş seviyelere taşıdı. İlk günlerdeki yoğun heyecan yerini piyasa dengelenmesine bıraksa da, SpaceX, borsadaki ilk sınavından tarihi bir başarıyla ayrıldı.
Bu devasa halka arz süreci, Elon Musk'ı dünyanın ilk trilyoneri unvanına taşırken, şirketin erken dönem yatırımcılarını ve sadık yöneticilerini de milyarderler kulübüne dahil etti.
SPACEX'İN İLK HAFTASI
Hafta içinde Amazon'u ve kısa bir süreliğine Microsoft'u geride bırakan şirket, perşembe gününü e-ticaret devinin hemen ardında, 2,43 trilyon dolar piyasa değeriyle kapattı. Son günlerdeki kar satışlarına ve değer kayıplarına rağmen hisseler, 135 dolarlık halka arz fiyatının hala yüzde 37 üzerinde işlem görüyor.
SPACEX'İN MİLYARDER HİSSEDARLARI
CNBC ve FactSet verilerine göre, 1 milyar doların üzerinde SpaceX hissesine sahip olan kilit isimler ve kurumlar şu şekilde sıralanıyor:
|
Hissedar
|
Şirketteki Rolü / Unvanı
|
Hisse Değeri
|
Valor Equity Partners
|
Kurumsal Yatırımcı
|
96,6 Milyar Dolar
|
Luke Nosek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
6,3 Milyar Dolar
|
Gwynne Shotwell
|
Başkan ve Operasyon Direktörü (COO)
|
2,4 Milyar Dolar
|
Bret Johnsen
|
Finans Direktörü (CFO)
|
1,2 Milyar Dolar