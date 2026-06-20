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SpaceX'in borsadaki ilk haftası, uzay endüstrisi ve finans dünyası için tarihi rekorlara sahne oldu. Elon Musk’ın uzay hedeflerine ortak olmak isteyen yatırımcıların yoğun talebi, şirketin değerlemesini benzeri görülmemiş seviyelere taşıdı. İlk günlerdeki yoğun heyecan yerini piyasa dengelenmesine bıraksa da, SpaceX, borsadaki ilk sınavından tarihi bir başarıyla ayrıldı.

Bu devasa halka arz süreci, Elon Musk'ı dünyanın ilk trilyoneri unvanına taşırken, şirketin erken dönem yatırımcılarını ve sadık yöneticilerini de milyarderler kulübüne dahil etti.

SPACEX'İN İLK HAFTASI

Hafta içinde Amazon'u ve kısa bir süreliğine Microsoft'u geride bırakan şirket, perşembe gününü e-ticaret devinin hemen ardında, 2,43 trilyon dolar piyasa değeriyle kapattı. Son günlerdeki kar satışlarına ve değer kayıplarına rağmen hisseler, 135 dolarlık halka arz fiyatının hala yüzde 37 üzerinde işlem görüyor.

SPACEX'İN MİLYARDER HİSSEDARLARI

CNBC ve FactSet verilerine göre, 1 milyar doların üzerinde SpaceX hissesine sahip olan kilit isimler ve kurumlar şu şekilde sıralanıyor: