Teknolojik ilerlemeler ve mühendislik çözümleri insanlık tarihinde her zaman üretim kapasitesini artırmış, maliyetleri düşürmüş ve yaşam standartlarını yükseltmiştir. Ancak bugün tartışılan şey, bunun daha da ötesi: “kıtlık sonrası” (post-scarcity) bir dünya.

Bu kavram, temel ihtiyaçların neredeyse sıfır maliyetle karşılandığı, bolluğun norm haline geldiği yeni bir ekonomik düzeni ifade ediyor.

Bu vizyonun en güçlü savunucularından biri ise dünyanın en önemli girişimcilerinden ve zenginlerinden biri olan Elon Musk.

Musk’a göre yapay zekâ, robotik otomasyon ve sürdürülebilir enerji sistemleri birleştiğinde, üretimin marjinal maliyeti çok dramatik biçimde düşecek. Gıda üretiminden enerjiye, ulaşımdan sanayiye kadar birçok alanda insan emeğine olan bağımlılık azalacak. Bu da klasik ekonomik modelin temel varsayımı olan “kıt kaynaklar” varsayımını ortadan kaldıracak.

Musk’ın Post-Scarcity vizyonunda enerji çok kritik bir kaldıraçtır. Sınırsız bir kaynak olan güneş enerjisi, diğer yenilenebilir enerji çözümleri, nükleer enerji ve batarya depolama teknolojilerinin ucuzlaması, elektrik üretimini neredeyse sınırsız hale getirebilir. Eğer enerji ucuz ve bol olursa, üretim süreçlerinin çok büyük bir kısmı kolaylıkla otomatikleşebilir. Bu da mal ve hizmetlerin fiyatlarını radikal bir şekilde aşağı çeker.

Örneğin, bir elektrikli aracın üretiminde en büyük maliyet kalemlerinden biri enerji ve iş gücüdür. Tam otomasyon ve ucuz enerji ile bu maliyetler minimize edilebilir. Aynı mantık, konut üretiminden tarıma kadar hemen her alana uygulanabilir.

Post-scarcity senaryosunun en tartışmalı boyutu iş gücü. Yapay zekâ ve robotlar, yalnızca fiziksel işleri değil, zihinsel işleri de devralmaya başladığında, geleneksel istihdam yapısı ciddi biçimde değişip dönüşecektir. Musk bu noktada evrensel temel gelir (UBI) gibi mekanizmaların kaçınılmaz olacağını savunuyor.

Ancak burada kritik bir soru ortaya çıkıyor: İnsanlar çalışmadan gelir elde ederse ekonomik motivasyon nasıl şekillenecek?

Daha da önemlisi, üretim araçlarının mülkiyeti kimde olacak?

Eğer bu sistem birkaç büyük teknoloji şirketinin kontrolünde kalırsa, bolluk yerine yeni bir tür eşitsizlik doğabilir. Bu konudaki endişeleri teknofeodalizm kavramı çerçevesinde dile getirenler de bulunmaktadır.

Musk’ın Post-scarcity fikri teoride çekici, pratikte ise epeyce karmaşık. Bugün bile dünya genelinde gıda üretimi tüm nüfusu besleyebilecek düzeyde; ancak dağıtım, politika ve ekonomik eşitsizlikler nedeniyle bir çok bölgede açlık devam ediyor. Bu da sorunun yalnızca üretim kapasitesi olmadığını gösteriyor.

Musk’ın vizyonu ve mühendislik çözümleri teknik olarak mümkün olabilir, ancak sosyal ve politik altyapı değişmeden bu teknik değişim sürdürülebilir görünmüyor. Teknoloji bolluk yaratabilir, fakat bu bolluğun adil dağılımı tamamen insan yapımı sistemlere bağlı.

Türkiye ve benzeri gelişmekte olan ülkeler için ise bu vizyon hem fırsat ve hem de çok ciddi manada risk barındırıyor. Ucuz enerji ve otomasyon, üretim maliyetlerini düşürerek rekabet avantajı sağlayabilir. Ancak aynı zamanda düşük vasıflı iş gücüne dayalı sektörler ve ekonomisinini bu sektörler üzerine bina etmiş ülkeler çok ciddi darbe alabilir.

Sonuç olarak Elon Musk’ın post-scarcity vizyonu, kapitalizmin sınırlarını zorlayan, kapitalizm sonrası çağa dair radikal bir gelecek tasviri sunuyor. Bu vizyonun gerçekleşmesi, yalnızca teknolojik ilerlemeye değil; aynı zamanda ekonomik, politik ve etik kararların doğru yönetilmesine bağlı.

Kıtlığın ortadan kalktığı bir dünya umarım mümkün olabilir. Ancak asıl mesele, bolluğun kimin için ve nasıl var olacağıdır.