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Kaynak: AA

Fars Haber Ajansına göre İran, bölgedeki askeri hedef listesini güncelledi.

Söz konusu listede, Arap ülkeleri ve İsrail dahil, ABD'li milyarder Musk'ın Batı Asya'daki şirketleriyle bağlantılı kuruluşlara yer verildiği aktarıldı.

Musk'ın Starshield projeleri ve askeri uydu fırlatma yoluyla ABD ordusuna yardım sağladığı böylece gözetleme, şifreli iletişim ve güvenli veri aktarımı gibi eylemlere destek olduğu öne sürüldü.

Haberde,; İsrail, Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'daki Starlink uydu ağı merkezleri ile SpaceX hissedarları dahil olmak üzere BAE'deki "Alpha Dhabi" ve "Mubadala" adlı iki şirketin altyapısı ile bazı bankaların İran ordusunun yeni hedefleri arasında olduğuna işaret edildi.