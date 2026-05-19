ABD’de görülen davada, Elon Musk ile OpenAI yönetimi arasındaki hukuk mücadelesinde karar çıktı. California’nın Oakland kentindeki federal mahkemede görülen davada jüri, Musk’ın iddialarını reddetti.

Dokuz kişilik jüri heyeti, OpenAI yöneticileri Sam Altman ve Greg Brockman hakkında açılan davanın zaman aşımı süresi geçtikten sonra yapıldığı sonucuna vardı.

Mahkeme yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers da danışman niteliğindeki jüri kararını kabul ederek Musk’ın taleplerini reddetti.

“İNSANLIĞA İHANET” SUÇLAMASI

Yaklaşık üç hafta süren dava boyunca, Musk’ın yanı sıra Altman, Brockman ve Microsoft CEO’su Satya Nadella dahil birçok isim ifade verdi.

Elon Musk, 2024 yılında açtığı davada OpenAI yönetimini şirketin kuruluş amacından uzaklaşmakla suçlamıştı. Musk, dava dilekçesinde şirketin “insanlığa fayda sağlama” misyonuna ihanet ettiğini ve ticari çıkarların ön plana çıkarıldığını öne sürmüştü.