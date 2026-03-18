“Bir Kadın Plan Yaparsa” adlı kitabı kapsamında Türkiye’ye gelen Maye Musk, önceki akşam tekneden inerken kameralara yansıdı. Korumalarının eşliğinde hızlıca aracına yönelen ünlü isim, gazetecilere görüntü vermemek için adeta zamanla yarıştı.

Bu sırada korumaların, basın mensuplarının çekim yapmasını engellemek amacıyla el feneri kullandığı ve kameraları kapatmaya çalıştığı dikkat çekti.

Maye Musk’a, daha önce bir moda programında birlikte yer aldığı model Tülin Şahin de eşlik etti. Şahin ise arkadaşlarıyla birlikte aracına binerek bölgeden ayrıldı.