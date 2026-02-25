Meksika’da , Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne yönelik gerçekleşen operasyonda kartelin elebaşı El Mencho öldürüldü. Askeri operasyonun ardından suç örgütünün üyeleri çeşitli yerlerde araçları ve iş yerlerini kundakladı. El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi 73 kişi hayatını kaybetti.

Dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’un geçen yıl yaptığı bir açıklamasına atıfta bulundu. Sheinbaum’un, ABD Başkanı Trump’ın Karayipler’deki gemi saldırılarını eleştirdiğini açıklaması ile ilgili yorum yapan Musk, "O (Sheinbaum) sadece kartel patronlarının ona söylemesini istediklerini söylüyor” dedi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Elon Musk’un paylaşımına yanıt verdi. Sheinbaum, günlük basın toplantısında Musk'ın ifadelerine yönelik yaptığı açıklamada, "Bir tür yasal işlem başlatmayı düşünüyoruz. Avukatlar bunu inceliyor" dedi. Sheinbaum, "Uyuşturucu kaçakçılığıyla yönetilen bir hükümet iddiası, eğer daha önce saçmaysa, şimdi daha da saçma. Kendi ağırlığı altında çöküyor. Artık ne uyduracaklarını bile bilmiyorlar" diye konuştu.