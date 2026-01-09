Tesla ve Space X’in kurucusu Elon Musk, yapay zeka yatırımından zarar etti. Milyarder iş adamının yapay zeka girişimi xAI’ın 9 aydaki nakit zararı 8 milyar doları buldu. Sadece 3 aylık zarar ise 1,46 milyar doları buldu.

Büyük zararın arkasında yapay zeka girişimi için kurulan bilgi işlem altyapısı, veri merkezleri ve özel çipler için yapılan agresif harcamalardan kaynaklanıyor.

Bloomberg’in haberinde, konuya aşina kişilere ve dahili belgelere atıfta bulunularak, mühendislerin işe alınması ve büyük dil modellerinin eğitilmesiyle bağlantılı artan maliyetler de vurgulandı.

Bloomberg, xAI’ın bu dönemde aylık yaklaşık 1 milyar dolar harcadığını tahmin ediyor. Bu durum, üretken yapay zeka alanındaki rekabetin sermaye yoğun doğasını gözler önüne seriyor.

xAI iddialı büyüme gündemini sürdürmek için yakın zamanda 20 milyar dolarlık bir finansman turu tamamladı. Bu tura kısmen Nvidia ve diğer stratejik yatırımcılar öncülük etti.

YAPAY ZEKA DEVLERİNDE SON DURUM

Son dönemde yapay zekaya yapılan büyük yatırımlar teknoloji dünyasında büyük ölçüde karşılığını buldu. Yapay zeka yatırımlarından en büyük kâr sağlayan şirketlerin başında ise NVIDIA geliyor. ABD’li çip devi, yapay zeka modellerinin geliştirilmesi için kullanılan çiplerin satışından yaklaşık yüzde 140 oranında kâr elde etti.

Google’ın çatı şirketi Alphabet ise yapay zeka modeli Gemini ve bulut hizmetleri sayesinde ilk defa 100 milyar doların üzerinde çeyrek gelirine ulaştı.

ChatGPT’yi geliştiren şirket OpenAI’ın 2025 gelirinin ise yaklaşık 13 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Ancak maliyet ve personel giderleri nedeniyle 2025 yılını 8,5 milyar dolarlık nakit zararı ile kapatması bekleniyor.

TESLA 2025’TE DÜŞÜŞTE

Elon Musk’ın düşüşe geçen tek şirketi xAI olmadı. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Tesla’nın 2025 satışları da düşüşle geçti. Aralık rakamı aynı zamanda yılı tam yıl satış büyümesi için yeterince iyi olmayan bir toplam ile kapatıyor. Tam yıl toptan satışlar %7,1 düşüşle 851.732 birim olarak gerçekleşti.

Tesla’nın Çin’deki iç satışları aralık ayı itibarıyla 531.855 birim oldu. Aralık ayı toptan satış rakamıyla birlikte 2024 toplamı olan 657.105 rakamına ulaşılamayacağı için Tesla, şirket tarihinde ilk kez Çin pazarında satış düşüşü yaşayacak.

Çinli üreticiler ile rekabette zorlanan Tesla, Avrupa’da ise Elon Musk’ın geçmiş açıklamalarına yükselen tepkilerden etkilenerek büyük çöküş yaşadı.