Elon Musk yönetimindeki X platformu, içerik üreticileri ve markalar için şeffaflık çıtasını yükseltiyor. Sosyal medya devi, reklam içeriklerini daha profesyonel bir yapıya kavuşturmak amacıyla merakla beklenen "ücretli iş birliği" etiketini kullanıma sundu. Bu hamleyle birlikte, gönderilerdeki manuel hashtag karmaşası da tarih oluyor.

MANUEL HASHTAG ZORUNLULUĞU ORTADAN KALKIYOR

X’in yeni güncellemesi, Instagram gibi rakip platformlarda uzun süredir standart olan şeffaflık özelliğini sisteme entegre ediyor. Artık içerik üreticileri, sponsorlu gönderilerinde #reklam veya #işbirliği gibi hashtagleri manuel olarak eklemek zorunda kalmayacak. Bunun yerine, gönderinin üst kısmında yer alan resmi ve belirgin bir ibare, içeriğin markalı bir reklam olduğunu net bir şekilde ortaya koyacak.

YENİ SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Kullanıcı dostu bir arayüzle sunulan yeni sistemin işleyişi oldukça pratik:

İçerik üreticisi, reklam gönderisini hazırlarken çalıştığı markanın resmi hesabını sisteme tanımlıyor.

Etiketleme yapıldığı anda ilgili markaya otomatik bir bildirim gidiyor.

Onaylanan içeriklerde, gönderinin üzerinde markanın adı açıkça belirtiliyor.

REKLAM ŞEFFAFLIĞINDA YENİ DÖNEM: FTC KURALLARIYLA UYUM

Bu stratejik hamle, sadece kullanıcı deneyimini iyileştirmekle kalmıyor; aynı zamanda Federal Ticaret Komisyonu (FTC) gibi düzenleyici kurumların katı reklam kurallarına tam uyum sağlıyor. Güncellemenin temel hedefleri şunlar:

Gizli reklamların önüne geçmek: Yanıltıcı yönlendirmeleri engelleyerek kullanıcı güvenini artırmak.

Markalar için sponsorlu içeriklerin performansını ölçebilecekleri daha güvenilir bir ekosistem yaratmak.

X yönetiminin reklamverenlerle olan bağını kuvvetlendirmek ve platformdaki gelir modellerini modernize etmek.



X'TEN İÇERİK ÜRETİCİLERİNE TAM DESTEK

Son dönemde içerik üreticilerini platformda tutmak için yoğun mesai harcayan X, bu yeni araçla içerik üretimini daha "kurumsal" bir boyuta taşıyor. Reklamverenlerin güvenini tazelemek adına modern araçların sisteme eklenmeye devam edeceği öngörülüyor. Bu özellik, X'in her şeyin uygulaması (Everything App) olma vizyonu doğrultusunda, ticari hacmi artırmaya yönelik kritik bir adım olarak görülüyor.