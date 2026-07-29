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Elon Musk’ın X(eski adıyla Twitter), platformunu devasa bir finansal ekosisteme dönüştürme planının en büyük adımı atıldı. Uzun süredir beklenen finans hizmeti X Money, Amerika Birleşik Devletleri'nde resmen kullanıma sunuldu. Şimdilik seçili kullanıcılara açılan bu yeni altyapı, para transferinden faiz getirili hesaplara kadar birçok geleneksel bankacılık işlemini doğrudan sosyal medya uygulamasına entegre ediyor.

X MONEY'E KİMLER, NASIL ERİŞEBİLİYOR?

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; şu an için başlangıç aşamasında olan hizmete yalnızca davet usulüyle katılmak mümkün. Sisteme dahil olabilmek için belli şartlar isteniyor. ABD'de ikamet etmek, 18 yaşını doldurmuş olmak, X'in ücretli abonelik paketlerinden (Premium veya Premium+) birine sahip olunması gerekiyor.

X Money ile kullanıcılar, platformdaki diğer hesaplara saniyeler içinde ve ücretsiz olarak para transferi yapabiliyor. Finansal ekosistemi fiziksel dünyaya da taşıyan hizmet, Visa altyapısıyla desteklenen özel tasarımlı bir X banka kartı da sunuyor.

YÜZDE 6'YA VARAN FAİZ GETİRİSİ

Sistemin en çok dikkat çeken özelliklerinden biri, hesapta tutulan bakiyeye sunulan yıllık yüzde 6 oranındaki getiri fırsatı. Bu cazip orandan yararlanmanın şartları abonelik türüne göre değişiklik gösteriyor.

Premium+ aboneleri için yüzde 6'lık yüksek getiriye hiçbir ek koşul aranmaksızın doğrudan hak kazanıyor.

Sistemde belirlenen "doğrudan para yatırma" şartlarını yerine getirdikleri takdirde bu orana ulaşabiliyor. Ancak X yönetimi, getiri oranlarının ve uygunluk koşullarının değişebileceğini, ayrıca olası işlem ücretlerinin toplam kazancı azaltabileceğini belirtiyor.

X markalı Visa kartı, alışverişlerde de kullanıcısına kazandırmayı hedefliyor. Kartla yapılan uygun alışverişlerde yüzde 3 oranında nakit iade (cashback) sağlanıyor. Ancak bu avantaj tüm harcamaları kapsamıyor; platformun belirlediği bazı işlem türleri kampanya dışında tutuluyor.